李貞秀受邀上政論惹議　吳靜怡酸陳智菡：怎麼比

記者黃翊婷／綜合報導

前民眾黨陸配立委李貞秀遭開除黨籍後，在政論節目上發聲反控現任主席黃國昌是偽君子，引發雙方隔空論戰。對此，政治評論員吳靜怡表示，現在全台灣的媒體不分藍、綠、紅都想邀請李貞秀，節目主持人不論是許貴雅還是王偊菁都非常專業，「民眾黨那種掛著主播頭銜的傢伙，怎麼比，這是戰場，更是實力。」

▲陳智菡否認李貞秀的控訴。（資料照／記者蘇靖宸攝）

李貞秀13日遭開除黨籍，喪失不分區立委資格，她14日大動作反擊，聲稱民眾黨立院黨團主任陳智菡向媒體爆料，誣陷她「索要5000萬才肯下台」。另外，李貞秀還痛批現任主席黃國昌是偽君子，主導逼迫她退位。

▲李貞秀遭開除黨籍後，上節目反批黃國昌。（資料照／記者李毓康攝）

面對控訴，陳智菡強調根本子虛烏有，這件事她本人從來沒有說過，希望李拿出證據，若真有其事她願道歉。陳智菡還提到，李聽了很多莫名其妙的訊息，有點被害妄想症，「當她把這樣的訊息到處散播，沒有跟我本人求證，我聽到了、也跟她說這絕對是沒有的，非常遺憾她到現在還在用這樣不實的假訊息攻擊我」。

政治評論員吳靜怡在Threads發文表示，「因為太精彩了，小草和小蔥只好從抹綠李貞秀變成青鳥女神，變成嘲笑三立邀李貞秀」，現在全台灣的媒體不分藍、綠、紅都想邀請李貞秀，三立節目主持人許貴雅、王偊菁都很專業，「民眾黨那種掛著主播頭銜的傢伙，怎麼比，這是戰場，更是實力。」

而對於上述言論，陳智菡目前尚未做出相關回應。