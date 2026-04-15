喉嚨卡3天以為感冒！他咳出「詭異生物」嚇壞　網抖爆：不如不知道

▲男子連續3天感到喉嚨不適，竟從口中咳出1隻不明生物。（圖／翻攝自Khaosod）

圖文／CTWANT

泰國1名網友近日在社群平台發文求助，表示男友連續3天感到喉嚨不適，原以為只是普通感冒或喉嚨發炎，未料在某次咳嗽後，竟從口中咳出1隻不明生物，讓2人當場嚇傻。畫面曝光後，不少網友直呼毛骨悚然，相關貼文迅速爆紅。

泰國媒體Khaosod報導，原PO指出，男友先前僅抱怨喉嚨卡卡、略有刺癢感，並未特別在意，直到數日後突然將1隻奇怪的昆蟲咳出，才驚覺情況不尋常。她強調事件並非虛構，自己和男友當下也相當震驚，隨即拍照上網詢問網友意見，希望釐清該生物的真實身分。

▲經網友與專業人士判斷，該「不明生物」應是蟑螂幼蟲。（圖／翻攝自Khaosod）

貼文吸引大批網友留言討論，不少人根據外觀判斷，認為該生物疑似為尚未成熟的蟑螂幼體，也有人推測可能是床蝨（臭蟲）。多數鄉民對此感到不寒而慄，直言「早知道還不如不知道」、「光想就起雞皮疙瘩」、「會不會是睡覺張嘴時跑進去的？」

除了猜測來源，也有網友提出可能原因，認為該生物或許是在進食時誤吞，或於睡覺張口時進入口腔，進而卡在喉嚨黏膜處，引發不適感。更有人留言提醒，若蟲子進入人體，恐代表居住環境中已有蟲源，建議應檢查家中衛生狀況，特別是床鋪與周遭環境。

此外，許多網友也呼籲當事人儘速就醫，建議前往耳鼻喉科接受內視鏡檢查，以確認體內是否仍有殘留異物，避免潛在風險。有民眾更分享自身經驗，透露自己曾因耳朵異常就醫，最終發現昆蟲藏於耳道內，需由醫師取出處理。

延伸閱讀

▸ TVBS資深主播遭裁員 她憶剛入行「1經歷」：資歷不一定是加分

▸ 大安高工呼籲學生「不要穿制服」考統測 過來人證實：旁邊的也上台科

▸ 原始連結