親友借錢不還！律師教「3絕招」討回還拿更多：變5％定存

▲遇上親友借錢不還，律師教3步驟討回。（圖／AI示意圖）

圖文／CTWANT

不少民眾曾遇到親友借錢卻遲遲未歸還的情況，在顧及情誼與保障自身權益之間陷入兩難。對此，恩典法律事務所創辦人蘇家宏分享，若借款遲遲無法收回，可透過三個法律步驟處理，不僅有機會拿回本金，還可依法取得年利率5%的遲延利息。

首先是「定期催告」。蘇家宏指出，若借款時未約定明確還款期限，債權人應主動定期提醒對方履行還款義務，常見方式為寄發存證信函。一旦對方收到催告仍未還款，即構成法律上的遲延責任，須依規定支付遲延利息，目前法定年利率為5%。

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第二步則是「提起返還借款的法律程序」。他說明，即使對方收到存證信函，仍無強制力要求立即還款，若債務人持續未履行義務，債權人可向法院聲請支付命令，或直接提起返還借款訴訟。經法院審理確認債務成立後，將判決對方須返還借款，同時負擔遲延利息及相關裁判費用。

最後則是「聲請強制執行」。若債務人在法院判決確定後仍拒絕還款，債權人可持確定判決或支付命令，向法院聲請強制執行程序，查封並處分債務人名下財產，藉由公權力取回借款與利息。

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