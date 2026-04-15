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28歲永和男闖猴硐貓村「對5貓狂噴辣椒水」！　被逮喊：心情不好

▲新北市瑞芳區知名景點猴硐貓村發生虐貓事件！28歲男持辣椒水朝貓咪噴灑，畫面曝光。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲新北市瑞芳區知名景點猴硐貓村發生虐貓事件！28歲男持辣椒水朝貓咪噴灑，畫面曝光。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、戴若涵／新北報導

新北市瑞芳區知名景點侯硐貓村，日前發生一起辣椒水虐貓事件！警方獲報後隨即展開調查，經連日來的清查、比對以及訪查後，鎖定涉案對象為家住永和的28歲李姓男子，14日前往李男住處將人帶回分局調查。李男到案後供稱，是因為心情不好才會用辣椒水噴灑5隻貓咪，警方後續將依照動保法移請基隆地檢署偵辦。

警方表示，本案發生後，隨即針對案發時段、地點及周邊相關情形展開全面查證，並持續彙整各項事證資料，循序釐清涉案對象可能活動範圍與案情關聯。專案人員於偵辦期間鍥而不捨，反覆就相關線索進行清查與比對，務求儘速還原案情全貌。

警方指出，案件偵辦過程中，因案發地點為知名觀光景點貓村，周邊人車往來頻繁，相關資訊須逐一過濾、釐清，增加查證難度，惟專案人員與鷹眼小組仍持續擴大蒐集相關事證，並就各項可疑線索逐步抽絲剝繭，最終順利掌握特定對象身分及行蹤。

▲新北市瑞芳區知名景點猴硐貓村發生虐貓事件！28歲男持辣椒水朝貓咪噴灑，畫面曝光。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

經警方持續追查後，已成功將涉案李男帶返分局，調查後犯嫌表示因為心情不好才會拿前幾天購於百貨商行的辣椒水朝貓噴灑，全案後續將依動保法第25條第1項罪嫌移請基隆地檢署偵辦。

瑞芳警分局表示，對於各類違法案件，警方均秉持依法偵辦立場，依據事證積極查處，務求還原事實、依法究辦。同時也呼籲民眾尊重生命、愛護動物，若發現疑似不法情事，請即時通報相關單位，共同維護友善安全的生活環境。

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關鍵字：

侯硐貓村虐貓辣椒水

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