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社會 社會焦點 保障人權

在老婆錢包放「一張卡片」　夫被判拘役30日

記者黃翊婷／綜合報導

人夫阿強（化名）懷疑妻子小美（化名）外遇，去年5月間偷偷將卡片型GPS定位追蹤器放入小美的錢包，結果反而害自己吃上官司。苗栗地院法官日前審理之後，依犯無故以電磁紀錄竊錄他人非公開活動罪，判處阿強拘役30日，得易科罰金3萬元。

▲▼皮夾,錢包。（圖／資料照）

▲小美發現錢包中被放入卡片型GPS定位追蹤器，報警一查竟抓到丈夫阿強。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強和小美是夫妻關係，他卻因為懷疑小美外遇，在去年5月間趁小美將錢包留在家中的空檔，把卡片型GPS定位追蹤器放入錢包中，無故竊錄對方的非公開活動紀錄。小美發現異狀之後，立刻向警方報案。

檢方認為，夫妻雙方雖然互負忠貞以保障婚姻純潔之道德上或法律上之義務，但不代表配偶就要被迫接受另一方的全盤監控，阿強在未經小美同意之下，裝設卡片型GPS定位追蹤器，縱使目的是為了維護婚姻純潔，仍難認具有法律上之正當理由，於是訊後依法將他起訴。

苗栗地院法官表示，阿強未能理性與小美溝通、處理夫妻問題，反而在錢包中放入卡片型GPS定位器，侵擾小美的隱私，行為確實不妥，考量到他已經坦承犯行，最終依犯無故以電磁紀錄竊錄他人非公開活動罪，判處他拘役30日，得易科罰金3萬元。全案仍可上訴。

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