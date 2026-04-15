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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邱毅直言馬英九昏庸　怕蕭旭岑成為「第二個蔡正元」

▲▼馬英九《八年執政回憶錄》新書發表會-馬英九,蕭旭岑。（圖／記者黃克翔攝） 

▲馬英九昔日與蕭旭岑合影。（圖／記者黃克翔攝）

記者柯沛辰／綜合報導

馬辦家變近日上演羅生門，前立委邱毅語出驚人，稱這件事本是茶壺內風暴，但馬英九「昏庸」，被有心人利用，如今蕭旭岑出任國民黨副主席，受鄭麗文重用，又在這次和平之旅大出風頭，恐怕淪為政治鬥爭對象，「我真怕他成為第二個蔡正元」。

邱毅解讀馬蕭說法　關鍵是台商捐款未入帳爭議

邱毅發文表示，馬英九說有台商捐款但基金會未入帳、有人嚴重違反財政紀律，其實就是暗指蕭旭岑污了這筆錢，要把蕭法辦。蕭則駁斥是馬英九「忘了很多事」，會尊重基金會專案小組調查，說出「實情」。

邱毅認為，把馬蕭兩人的話合在一起，推敲起來，真相大概是有台商捐款給基金會，剛好馬英九有需要，所以指示蕭旭岑救急用了，但事後馬英九忘記，再加上有人為了奪權刻意挑撥，才導致馬誤會蕭旭岑侵吞。

▲蕭旭岑出席中常會。（圖／記者林敬旻攝）

▲蕭旭岑。（圖／記者林敬旻攝）

稱蕭旭岑受重用又出風頭　成被妒忌目標

邱毅指出，這件事是茶壺內風暴，但被有心人利用，做為鬥爭奪權的工具，如今蕭旭岑出任副主席，受鄭麗文重用，又在這次和平之旅大出風頭，這樣一來是遭妒忌了。

邱毅點名「鬼魅小刀」與賴清德　憂背後黑手擴大風暴

邱毅推測，賴清德要透過蕭來對付鄭麗文，可能「鬼魅小刀」根本是賴的鬥爭工具，又或是為了重回馬核心，所以必須鬥倒蕭，「馬英九一則小肚雞腸，二則昏庸又忘了此事原委，所以就形成了政治風暴。」

他預言，這起事件背後有黑手，大概率會成燎原之勢，「看蕭旭岑接受王淺秋專訪，一副欲言又止的模樣，我真怕他成為第二個蔡正元。」

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