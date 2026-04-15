《福斯新聞》：川普鬆口「對伊朗戰爭結束了」

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）日前接受專訪時，疑似拋出一枚震撼彈！《福斯新聞》當家主播巴提羅摩（Maria Bartiromo）搶先爆料，川普在訪談中親口告訴她，美國、以色列與伊朗之間的戰爭「已經結束了」。儘管目前美軍仍對伊朗實施海上封鎖，但川普也暗示，中斷的停火談判最快有望在本週內重啟。

福斯專訪：川普稱「戰爭結束了」

福斯新聞主播巴提羅摩指出，川普是在一段預計於15日播出的專訪中表達了這項立場。川普宣稱，這場牽動中東局勢的軍事衝突已經畫下句點。

這番言論隨即引發外界高度關注，因為就在不久前，川普才強硬放話，若伊朗不接受他提出的永久停火條件，美軍隨時會重啟戰火。巴提羅摩披露的專訪內容，顯然與川普先前的威脅立場有所落差，外界正密切觀察這是否代表美方的戰略方針已出現轉向。

封鎖行動持續中 川普暗示「未來兩天有進展」

雖然川普口頭上宣稱戰爭結束，但現實中的軍事壓力並未停歇。在上週末談判破裂後，美軍隨即對伊朗港口及沿海地區實施海上封鎖。根據美軍最新說法，封鎖行動展開的前24小時內，沒有任何船隻能通過封鎖線，雙方僵局依據，也讓原定下週到期的兩週停火協議蒙上陰影。

不過，川普在接受《紐約郵報》訪問時，語氣似乎有所放軟。他特別提到談判地點巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad），並暗示，「你真的應該待在那裡，因為接下來這兩天可能會有事情發生，我們目前更傾向去那裡（重啟談判）。」