TVBS裁員「吳安琪是第一槍」　名嘴憶被離職：像遭背叛

▲知名主持人楊月娥。（圖／豈有此呂）

記者柯沛辰／綜合報導

TVBS電視台近期大規模組織調整，傳出兩波裁員名單累計已達百人，其中不乏57歲的資深主播吳安琪。名嘴、知名主持人楊月娥表示，她當年也是「被離職」，深知那種「被決定」的感覺讓人非常不爽，感覺就像是被背叛。

楊月娥有感發聲 直言媒體環境變了

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楊月娥看到TVBS大規模縮編有感而發，認為這意味著媒體環境惡化，收視習慣改變，廣告收入銳減。如今資深主播吳安琪被開第一槍，其他人自然草木皆兵、人人自危，這種「被決定」的感覺非常不舒爽。

▲楊月娥坦言，「被離職」感覺就像被背叛。（圖／翻攝自臉書／楊月娥）

回憶當年被離職 從震驚到悲傷像遭背叛

楊月娥回憶，當年她「被離職」時，情緒從震驚、否認、憤怒、悲傷到接受，過程中還伴隨著失落感、自我懷疑、恐懼未來，那種被背叛的衝擊，讓她腦子一片空白，發呆放空很久很久。

楊月娥坦言，她不喜歡交惡，所以離開時還是勉強堆出笑容，說了句場面話「來日方長」、「山水有相逢」，但心裡其實「看」到不行。

TVBS發聲明 非「大規模裁撤」

對此，TVBS在13日發聲明澄清，確實進行了階段性的人力與職能優化，今年初以來調整幅度約20餘人，並非外界所稱「大規模裁撤」，而是因應產業結構轉變的正常調整，目前營運穩健，無虧損，也無任何經營權變動規劃，外界盛傳方念華與謝向榮遭裁撤的說法「完全不屬實」。