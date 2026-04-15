　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

TVBS裁員「吳安琪是第一槍」　楊月娥憶被離職：像遭背叛

▲▼ 楊月娥分享當愛的陪跑者。（圖／豈有此呂）

▲知名主持人楊月娥。（圖／豈有此呂）

記者柯沛辰／綜合報導

TVBS電視台近期大規模組織調整，傳出兩波裁員名單累計已達百人，其中不乏57歲的資深主播吳安琪。名嘴、知名主持人楊月娥表示，她當年也是「被離職」，深知那種「被決定」的感覺讓人非常不爽，感覺就像是被背叛。

楊月娥有感發聲　直言媒體環境變了

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊月娥看到TVBS大規模縮編有感而發，認為這意味著媒體環境惡化，收視習慣改變，廣告收入銳減。如今資深主播吳安琪被開第一槍，其他人自然草木皆兵、人人自危，這種「被決定」的感覺非常不舒爽。

▲▼女主持人用餐遇「低消一杯飲料」　店員一句話讓她傻眼：合理嗎？。（圖／翻攝自臉書／楊月娥）

▲楊月娥坦言，「被離職」感覺就像被背叛。（圖／翻攝自臉書／楊月娥）

回憶當年被離職　從震驚到悲傷像遭背叛

楊月娥回憶，當年她「被離職」時，情緒從震驚、否認、憤怒、悲傷到接受，過程中還伴隨著失落感、自我懷疑、恐懼未來，那種被背叛的衝擊，讓她腦子一片空白，發呆放空很久很久。

楊月娥坦言，她不喜歡交惡，所以離開時還是勉強堆出笑容，說了句場面話「來日方長」、「山水有相逢」，但心裡其實「看」到不行。

TVBS發聲明　非「大規模裁撤」

對此，TVBS在13日發聲明澄清，確實進行了階段性的人力與職能優化，今年初以來調整幅度約20餘人，並非外界所稱「大規模裁撤」，而是因應產業結構轉變的正常調整，目前營運穩健，無虧損，也無任何經營權變動規劃，外界盛傳方念華與謝向榮遭裁撤的說法「完全不屬實」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
436 1 0499 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普關稅回來了！　美財長證實：最快7月恢復先前稅率
消失演藝圈20年再現身！婚後家世顯赫　金曲歌王是妹夫
「員林邱大哥」：媽祖請我來幫你！　香燈腳曝感人事
川普還錢了！　美政府下周「退5.4兆關稅」
《福斯新聞》：川普鬆口「對伊朗戰爭結束了」
南韓宣布「援助伊朗」1600萬　外交部特使前往當地
萬華自助餐店打菜妹超正！　仔細一看是「億級女神」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台股大利多！　巴逆逆宣布「賣股湊稅金」

「員林邱大哥」：媽祖請我來幫你！　香燈腳曝感人事

虎航日韓促銷機票1199元起　上午10點起開搶

TVBS裁員「吳安琪是第一槍」　名嘴憶被離職：像遭背叛

富邦女孩丹丹遭酸矮胖　李雅英霸氣喊：誰都不准欺負她

拿「資遣費」就得走？　律師：多數人第一步就答錯

春雨來了！　鋒面接力報到

今變天！　周六「雨最多」

復康巴士強衝地下道！車頂全削掉「變敞篷」　200萬善心飛了

法國切麵包「鏘鏘」270萬人瘋看！台人一聽集體幻聽：媽祖要降駕

白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

吳姍儒被吳宗憲演唱會「感動哭」　見曾沛慈爆紅⋯曝她反差真面目

川普嗆封港：船隻靠近「全面消滅」　伊朗揚言報復

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

IU看邊佑錫10年變化「更帥了」　他劇中大秀八塊肌...晚餐不吃惹

母抱重病兒跪地求媽祖　「粉紅超跑」停轎5分鐘！數萬人看哭

台股大利多！　巴逆逆宣布「賣股湊稅金」

「員林邱大哥」：媽祖請我來幫你！　香燈腳曝感人事

虎航日韓促銷機票1199元起　上午10點起開搶

TVBS裁員「吳安琪是第一槍」　名嘴憶被離職：像遭背叛

富邦女孩丹丹遭酸矮胖　李雅英霸氣喊：誰都不准欺負她

拿「資遣費」就得走？　律師：多數人第一步就答錯

春雨來了！　鋒面接力報到

今變天！　周六「雨最多」

復康巴士強衝地下道！車頂全削掉「變敞篷」　200萬善心飛了

法國切麵包「鏘鏘」270萬人瘋看！台人一聽集體幻聽：媽祖要降駕

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

川普關稅回來了！　美財長證實：最快7月恢復先前稅率

月配息ETF還能不能買？財經雪倫點名00929　近一年走勢愈看愈有信心

88.8萬「省油省稅金」歐系進口車！台灣福斯新入門掀背官網上架

28歲永和男闖猴硐貓村「對5貓狂噴辣椒水」！　被逮喊：心情不好

《親愛的，不要跨過那條江》奶奶百歲辭世！　爺爺離開12年天堂重逢

台股大利多！　巴逆逆宣布「賣股湊稅金」

今井達也右臂檢查「未見異常」　坦言赴美後適應吃力：比想像中更辛苦

在老婆錢包放「一張卡片」　夫被判拘役30日

「員林邱大哥」：媽祖請我來幫你！　香燈腳曝感人事

BIGBANG表演留著T.O.P的聲音　三人望向天空等哥哥唱完...

生活熱門新聞

疲老闆撐不住了！爆欠債風波後宣布收攤

白沙媽夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點

今變天！　周六「雨最多」

拿「資遣費」就得走？　律師：多數人第一步就答錯

270萬人聽完跪了！巴黎麵包店切法棍竟變廟會

鑾轎急轉彎找到她　媽祖停下聽

母抱重病兒跪地求媽祖　粉紅超跑停轎5分鐘

復康巴士硬闖地下道！車頂當場被削平

華航班機驚傳碰撞！空橋撞歪、機門嚴重毀損

春雨來了！　鋒面接力報到

明變天！　雨區擴大

三波變天！　周日「全台有雨」

中永和4726戶停電　台電：白蟻咬壞電纜

香燈腳集體失格　女氣炸嗆「媽祖不會保佑你們」

更多熱門

相關新聞

前TVBS主播「早知不能做一輩子」揭剛入行內幕

前TVBS主播「早知不能做一輩子」揭剛入行內幕

TVBS電視台近日驚傳大規模組織調整，57歲資深主播吳安琪於12日證實離開，掀起一陣熱議。對此，同樣曾在TVBS擔任主播的主持人邱沁宜，13日也在社群分享看法，坦言20年前就深知「主播不能做一輩子」。

TVBS陷出售風波…總經理發聲！

TVBS陷出售風波…總經理發聲！

TVBS裁員潮！開台元老急勸主播「1事比面子重要」

TVBS裁員潮！開台元老急勸主播「1事比面子重要」

TVBS買家「台鋼集團」被點名　董座回應了

TVBS買家「台鋼集團」被點名　董座回應了

TVBS當家主播：煩躁就去吹風！夏嘉璐曬照洩現況

TVBS當家主播：煩躁就去吹風！夏嘉璐曬照洩現況

關鍵字：

TVBS吳安琪楊月娥

讀者迴響

熱門新聞

舒華、柯震東爆祕戀！　柯媽讚她「大方有家教」

南韓宣布「援助伊朗」

疲老闆撐不住了！爆欠債風波後宣布收攤

白沙媽夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點

這3種「網紅鞋」正在摧毀你的腳

即／屍體證實是「京都失蹤11歲男童」！

名醫夫婦診所整棟求售　開價6.5億中山區最貴

田馥甄鬆口認了「生命中最重要的男人是他」

愛愛完下面撕裂！她羞喊「男友太大」　醫：太衝洞了

「+500手拉胚」　情色養生館被抓

萬華自助餐打菜正妹是「全台億級女神」

兄弟投捕溝通失靈　連主播都說重話了

今變天！　周六「雨最多」

拿「資遣費」就得走？　律師：多數人第一步就答錯

粿王要求不公開判決　范姜搖頭

更多

最夯影音

更多
白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光

白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光
朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面