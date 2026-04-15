醫材大廠爆壓榨移工！　傳逼押薪、懷孕開除

▲國際醫療器材大廠「泰博公司」去年驚爆移工抗議不當對待事件。（圖／CTWANT提供，下同）

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製造血壓計、血壓機的醫療器材大廠「泰博公司」，被控壓榨移工，與工會纏鬥大半年，工會秘書長汪英達指控，資方非法設門禁、惡意罰款，對移工處以勞動服務，甚至刻意解雇懷孕女性移工，但這些指控，泰博董事長陳朝旺多數否認，僅承認門禁，且自豪的說，泰博多年來從未發生移工逃跑、犯法等情形，殊不知，此規定恐觸犯刑法。

▲工會提出泰博內部流出的移工管理文件，包括門禁與勞動服務均違法。

知名工運人士、也是泰博公司企業工會秘書長汪英達指出，泰博公司為了節省成本，惡意解聘懷孕女性員工，明顯違反台灣勞法令；此外，極其不合理的宿舍管理，也是讓移工團結起來，於去年8月成立工會的原因。

汪英達指出，「泰博」移工住在廠區裡的宿舍，可能為了工廠安全，資方設嚴格的門禁，不准「外賓」探視，甚至放假也不能外宿。更讓移工不爽的是，資方規定移工必須拍照回傳通報舍監，線上「晚點名」；若一天沒打卡，罰5天勞動服務，若一夜未歸，則處罰30天；汪英達拿出一張泰博公司「外籍同仁人事管理要領」，裡面密密麻麻規定許多嚴苛的管理規則，簡直比軍隊更嚴格。

而「勞動服務」的區域，竟包括清掃工廠生產區、宿舍與廁所等公共空間；汪英達質疑，移工繳錢住宿舍，這些公共空間的清潔工作，公司得付錢處理，怎麼可以用變相懲罰移工的方式，節省這部分成本？

此外，2017年政府修正「就業服務法」第52條，原本移工合約期滿必須回國，再度入境才能續約或等待重新媒合工作，也就是說，新法讓移工跟原雇主續約，不必再被仲介抽佣金1萬8000多元，但泰博公司無視政府嘉惠移工的新法，強迫移工回國或在台灣等待，配合仲介剝削移工，讓該公司移工相當憤恨。

這還不打緊，泰博規定，移工辭職必須罰一個月薪資，放年休假返國，本應帶著積蓄「衣錦還鄉」，該公司卻逼迫移工「押」一個月薪資，防止移片面辭職，種種嚴苛管理，與對待本勞差異相當大。

泰博董事長陳朝旺對上述指控多數否認。他強調：「這麼多年來，我從未解雇過任何一個懷孕的女性員工」，他也否認汪英達提出的內部管理文件，他甚至抱怨桃園市勞工局針對該公司龍岡廠房開罰，認為是汪英達等人亂搞、誤導官員。

但陳朝旺坦承以前有設門禁，他驕傲的說，門禁是怕移工亂跑，發生意外，這些年來「泰博」從沒有發生過移工逃跑或在外犯法等情形；但陳朝旺也承認，因為移工對門禁相當反彈，所以他就妥協，取消門禁了。

此外，陳朝旺承認有「勞動服務」，他解釋，宿舍是移工自己住的地方，違規者打掃「自己的家」有什麼錯？他還強調，宿舍費十多年沒漲，他對移工相當友善；至於罰款，陳朝旺堅決否認，認為是汪英達造謠。

泰博請來的勞資專家、「勞動部獨任調解人」陳慧明驚訝的說：「怎麼可以設門禁！如非自願，恐涉及刑法妨害自由」。陳慧明同情的表示，很可能「泰博」高層不曉得自己觸犯勞動法規，他跟該公司人資部門管理階層談過，發現他們對新的勞動法令相當陌生，甚至不曉得許多勞工權益規定，更不用談工會法的細節，難怪被勞工局多次開單裁罰。

▲新北市長侯友宜視察過的泰博公司，傳出與移工的勞資糾紛，並與工會對抗中。

新北市勞工局蕭姓科長表示，泰博公司與工會互相指控，市府已經要求雙方參加調解會，無奈沒有達成共識，調解未成立。蕭科長表示，市府的立場，是期待勞資雙方能夠溝通，達成雙贏，但似乎很困難，勞方不願退讓，資方對於工會相關法令認知不足，總堅持自己的主張。

此外，蕭科長坦承，去年針對泰博公司某些「對勞工不當之行為」，有開單裁罰；蕭科長強調，目前陷入僵局，工會向勞動部提出「不當勞動行為裁決」之申訴，地方主管機關必須等勞動部的調查確定，才能決定如何行使公權力。

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