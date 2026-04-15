中國囤油、限制出口　美財長怒轟「不可靠夥伴」

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國財政部長貝森特14日對中國發出強烈批評，指責北京當局在中東戰爭期間一邊大量囤積石油，一邊限制關鍵商品出口。他直言中國的行為模式與新冠肺炎（COVID-19）疫情期間囤積醫療物資的做法簡直「如出一轍」，痛批中國是個不可靠的全球夥伴。

三度背棄全球合作？ 貝森特細數中國「黑歷史」

根據《路透社》報導，貝森特（Scott Bessent）在華盛頓受訪時指出，在過去五年當中，中國已經三度在關鍵時刻表現出其作為全球合作夥伴的不可靠。他細數，第一次是在COVID-19疫情爆發時囤積醫療用品；第二次是去年威脅限制稀土出口；而現在則是針對石油與各類物資。

貝森特強調，自美以軍隊於2月28日對伊朗開戰以來，國際油價已飆漲50%，並引發全球供應鏈劇烈震盪。然而，中方非但沒有協助緩解危機，反而反其道而行。

無視荷莫茲海峽封鎖 中國狂掃油儲規模驚人

目前伊朗已封鎖了承載全球20%運量的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。貝森特批評，中國目前的戰略石油儲備規模，已經大到足以與國際能源總署（IEA）的32個成員國的總和相比，但即便如此，中方仍持續在全球市場掃貨。

「他們（中國）持續買進、持續囤積，甚至還切斷了許多產品的出口。」貝森特表示，中國過去購買了超過 90% 的伊朗出口石油，這佔了中國年度採購總量的 8%。

隨著美軍於13日開始封鎖進出伊朗港口的船隻，貝森特強硬表示，這將確保包含中國在內的所有船隻都無法取得伊朗石油，「他們可以去買別處的油，但別想拿到伊朗的。」

川普5月訪中添變數？ 美財長：溝通是關鍵

這場外交與能源爭端，也讓外界關注是否會衝擊美國總統川普（Donald Trump）原定5月中旬訪問北京的計畫。對此，貝森特並未正面回答計畫是否生變，僅委婉表示川普與中國國家主席習近平維持著良好的工作關係。

貝森特指出，自去年夏天以來，美中關係在「由上而下」的推動下維持穩定，「我認為這次訪問傳遞的訊息是『穩定』，而溝通正是解決問題的關鍵。」

國際三大機構警告：能源市場面臨史詩級震盪

針對當前局勢，國際貨幣基金（IMF）、世界銀行（World Bank）與國際能源總署已於13日共同發出警告，敦促各國避免囤積能源及實施出口管制，以免加劇這場「全球能源市場有史以來最大的震盪」。

儘管這三大機構在聲明中並未指名道姓，但在美以對伊戰爭導致油價衝破每桶100美元、且荷莫茲海峽重啟遙遙無期的當下，貝森特的言論顯然將矛頭直指北京，美中雙方在能源安全上的角力正急速升溫。

目前中國駐華盛頓大使館尚未對此做出任何回應。