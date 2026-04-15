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澤倫斯基坦言被冷落　美方「全在忙伊朗」沒空管烏克蘭

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在14日接受媒體專訪時坦言，隨著伊朗戰爭爆發，美國的和平談判代表目前正全神貫注於中東衝突，根本「無暇顧及烏克蘭」，導致美方斡旋俄烏戰爭的進度陷入停滯。他更憂心表示，美國軍援交付緩慢已成烏軍當前最大的致命傷，特別是防空系統的物資短缺情況極為關鍵。

美方顧問忙於伊朗談判　澤倫斯基：他們沒時間管烏克蘭

綜合外媒報導，澤倫斯基在專訪中指出，曾協助斡旋基輔與莫斯科會談的美國代表魏科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner），目前正不斷與伊朗進行談判。

澤倫斯基形容這兩人是非常「務實派」的人物，雖然他們試圖透過各種管道獲得俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的關注，以利尋求終結戰爭的契機，但現實是美方的外交焦點已明顯轉移。

他警告，如果美國不對普丁持續施壓，而僅僅維持「溫和對話」，俄方將不再感到畏懼。

談判停滯、軍援交付變慢　防空飛彈面臨斷炊

俄烏戰爭爆發至今已進入第5年，這場二戰後歐洲死傷最慘重的衝突，卻因今年初伊朗戰爭爆發而被迫退居二線。報導指出，自2月在日內瓦會面後，俄烏雙方的談判人員便不曾再舉行過會議。

澤倫斯基強調，美國軍援交付的議題已變成重大問題，尤其是在俄羅斯持續空襲的情況下，防空物資的短缺至關重要。他在訪問挪威期間的記者會上進一步坦言，目前PAC-3攔截飛彈與PAC-2飛彈的供應出現顯著缺口。

據悉，烏克蘭主要透過去年啟動的「PURL計畫」採購這些裝備，該計畫允許烏國使用歐洲國家提供的資金，來購買美製軍事設備。但澤倫斯基無奈表示，目前交付進度極其緩慢，讓烏軍陷入「非常艱難的境地」。

尋求歐洲突圍！　烏克蘭與挪威、德國深化國防合作

面對美國分身乏術的困境，澤倫斯基也積極轉向歐洲盟友求援。他在14日率領政府代表團前往柏林，與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）會晤，雙方宣布建立以國防為核心的戰略夥伴關係。

此外，澤倫斯基也與挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）簽署了「加強國防與安全合作的聯合聲明」。挪威政府表示，未來將促進兩國國防工業的緊密結合，並確定烏克蘭無人機將直接在挪威境內生產，試圖以此補足因中東衝突而受影響的軍事供應鏈。

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