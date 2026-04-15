快訊／「台灣地王之子」25億地涉左手賣右手　1000萬交保限居

記者劉昌松、葉國吏／台北報導

宏泰集團主席林鴻南被檢舉，疑似「左手賣右手」，將土地以偏低價格轉給關係企業。北檢14日約談已故「台灣地王」林堉璘之子林鴻南等18人到案，今晨喻令林鴻南1000萬、魯奐毅800萬、土地部門主管李怡慧500萬，其他7人30萬，全部限制出境出海限制住居。另外，王婉玲，宏泰建設前董事長張志明、宏泰集團老臣高順發、老臣楊亦寛、泰和建築經理公司登記負責人黃樹榮5人各以30萬元交保，均限制出境出海及住居。

▲宏泰人壽25億土地案遭搜索，集團主席林鴻南移送北檢。（圖／記者劉昌松攝，下同）

宏泰集團主席林鴻南被檢舉，指他於108年主導宏泰人壽處分新北市淡水土地案，疑似「左手賣右手」，將土地以偏低價格轉給關係企業，涉及利益輸送，金管會查核後告發，檢調已展開大規模行動。

▲林鴻南妻王婉玲被移送。

檢調指出，宏泰人壽當年對外宣稱要活化資產，董事會決議公開標售淡水區淡海段土地，並授權專業團隊辦理，但實際上未依內規執行公開程序，最後由關係企業泰和建築經理公司以約25億元取得，讓宏泰人壽蒙受數億元損失，涉嫌違反證交法及背信。

▲宏泰建設董事長張志明檢。

台北地檢署14日指揮調查局，兵分12路搜索宏泰人壽及林鴻南住處，並約談林鴻南、前妻王婉玲、宏泰人壽前董事長魯奐毅等8名被告與18名證人。訊後，王婉玲與多名集團高層及相關人員分別以30萬元交保，並限制出境出海。

▲鴻泰集團老臣高順發。（圖／記者劉昌松攝）

宏泰人壽前身為宏福人壽，後由宏泰集團接手更名。林鴻南為已故「台灣地王」林堉璘之子，長期掌管集團龐大資產，近年因婚姻與家族糾紛頻登版面，如今再因非常規交易案，與前妻一同成為檢調調查對象。

出版：06：55

更新：07：06