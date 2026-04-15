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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李貞秀轟黃國昌偽君子　「看他那死樣子選不上新北」

▲▼立委李貞秀內政委員會質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲前民眾黨立委李貞秀。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

前民眾黨陸配立委李貞秀13日遭開除黨籍，昨（14日）接連上三立政論節目開嗆，痛批現任主席黃國昌是「偽君子」，主導逼迫她退位，還唱衰「我看他那個死樣子選不上（新北市長啦）啦！」將找律師對黃國昌提告。

李貞秀先是在政論節目「94要客訴」爆料，先前外界質疑雙重國籍時，是黃國昌叫她去中國大陸放棄國籍，而且態度強硬。對比黃在外界面前力挺她，甚至稱中華民國「不承認中華人民共和國」，何來雙重國籍之虞？李貞秀嗆，根本「都在演」。

關於「索討金錢」一事，李貞秀痛批，黃國昌就是「偽君子」，完全沒在顧慮民眾黨，讓底下人馬搞政治鬥爭，明明是黨高層來找她談補償，她也沒要民眾黨、柯文哲一分錢，只是想做完第一個會期，她之所以說出「誰要我走誰買單」，是表明誰得利誰買單、把她逼走的壞人必須付出代價，結果卻被「設圈套」說是在要錢，成為被開除的理由之一。

之後，李貞秀上政論節目「前進新台灣」，被問到藍白合及黃國昌參選一事，她忍不住直言，黃國昌沒有要選到底，「我看他的那個樣子...我看他那個死樣子應該選不上（新北）吧，我直接講了。」

被問及是否採取法律行動？李貞秀強調，不想傷害民眾黨，要告只會告黃國昌，會找律師研議相關細節。至於會不會向法院提出假處分保住黨內立委一職，她回應不需要，「這群人已經不配當我的戰友，我也不是戀棧權位的人。」

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