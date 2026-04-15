粿粿王子認賠百萬「要求不公開判決」　范姜彥豐搖頭

記者黃翊婷／綜合報導

藝人邱勝翊（王子）被指控介入粿粿與范姜彥豐的婚姻，兩人透過律師當庭認賠100萬元，但要求不公開判決書，范姜彥豐則向律師搖頭示意。范姜的律師痛批，范姜始終扮演友善父母的角色，從未公開任何照片，「未成年子女不應該是成年人之遮羞布！」

▲粿粿被爆料婚內出軌王子。（圖／翻攝自王子IG）

范姜彥豐求償百萬

粿粿2025年10月被爆料婚內出軌王子，兩人遭范姜彥豐提告。士林地院昨日（14日）開庭，范姜彥豐在律師的陪同下親自到場，粿粿和王子則由委任律師到場應訴。范姜彥豐求償100萬元，粿王方的律師當庭表明願意賠償，但希望能不公開判決書。

▲范姜彥豐出庭的畫面。（資料照／記者黃宥寧攝）

粿王要求不公開判決被拒

范姜彥豐聽聞後，眉頭深鎖看著律師搖搖頭。雙方律師在法庭上激烈交鋒，范姜的律師強調，粿王兩人擔心判決書公開會引發輿論非議，但范姜始終扮演友善父母的角色，從未公開任何照片，「未成年子女不應該是成年人之遮羞布！」

而法官在聽完雙方意見後表示，是否製作判決書及其形式，法院將審慎裁量，全案訂於本月28日下午宣判。

▲王子捲入閃兵案，日前以50萬元交保。（資料照／記者許靖騏攝）

王子另陷閃兵風波

如今王子不僅深陷介入他人婚姻的官司，還被捲入藝人王大陸閃兵案風波，他在本月1日接受警詢時，坦承花費33萬元閃兵，犯罪手法與金鐘影帝薛仕凌相同，都是利用血壓槍手代測24小時監測器，偽造病歷。這兩起案件的後續進展，仍有待進一步觀察。