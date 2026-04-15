李貞秀批黃國昌：完全沒在顧慮民眾黨　搞政治鬥爭

▲李貞秀上三立政論，還原為何講出那句「誰要我走誰買單」。（圖／翻攝自YouTube／94要客訴）

記者柯沛辰／綜合報導

前民眾黨陸配立委李貞秀13日被以「索討金錢」開除黨籍，昨（14日）上三立政論節目開嗆，痛批民眾黨主席黃國昌完全沒在顧慮民眾黨，黃國昌的人馬把「誰要我走誰買單」這件事情當成政治鬥爭。

黃國昌指不只一次要錢 李貞秀上節目反擊不實指控

黃國昌14日上午爆料，李貞秀已經不只一次「要錢」，所以對於她發聲明駁斥，感到非常驚訝，「繼續說謊，傷害的不僅是民眾黨，對她個人而言恐怕不是好事。」

對此，李貞秀在政論節目「94要客訴」表示，原本她婉拒所有媒體邀約，想以臉書貼文作為事件結尾，怎料黃國昌還繼續出來胡說八道，她只好上節目來駁斥這些不實指控。她指出，本來想要保護民眾黨，但黃國昌身為黨主席，沒有在顧慮民眾黨，現在已事關她的名節，甚至整個陸配族群，所以她必須出來還原事實。

兩度被問關鍵發言 她先批黨內政治鬥爭

針對主持人詢問她有沒有在黨內商談時講過「誰要我走誰買單」、「黨連這點錢都拿不出來嗎？我瞧不起」，李貞秀未直接回應，強調自己不是戀棧權位的人，先前失言講「高虹安拿柯700萬」確實是資訊錯誤，隔天知道後也馬上公開道歉了，沒影響到柯文哲，結果賴香伶、陳琬惠、邱臣遠一個個跳出來，大家都知道這些是黃國昌的人馬。

主持人二度詢問李貞秀，有沒有講過「誰要我走誰買單」、「黨連這點錢都拿不出來嗎？我瞧不起」這兩句話。李貞秀回答「我要講完（我的部分）」，繼續指控上述黃國昌的人馬把這件事情變成政治鬥爭，不讓她做完，但這是對陸配族群的承諾，也是證明陸配有正當參政權、真正問政的機會。

李貞秀認有講「誰要我走誰買單」 強調不是向民眾黨要錢

李貞秀指出，她沒要求任何的對價關係，只要8月做完第一個任期，為了心愛的台灣民眾黨，她可以辭職，但如果要開除她，也要照黨章，現在有「壞人」要配合民進黨，把我這塊「石頭」搬走，讓陸配無法問政，「那這個壞人要付出代價，就要承擔後面的錢，對，這句話（誰要我走誰買單）我有講。」

李貞秀強調，她不拿台灣民眾黨一分錢，不拿柯文哲一分錢，她真正的意思是「誰把她逼走，誰得利誰買單」、「就算今天這些錢要算給我，也不能讓民眾黨負擔」，結果這些人給她設一個圈套，以她「索要金錢」逼她走，「但我不能讓台灣民眾黨，變成時代力量第二。」

再爆陳清龍曾提現金補償 她拒收稱那會變成黑錢

李貞秀說，關於辭任一事，當時黨團總召陳清龍曾告訴她「錢能解決的都好」，不能讓她馬上就沒工作，「妳是為了黨犧牲，我們該補給妳的會補給妳」，甚至說要給現金，但她覺得不能收，這樣會變「黑錢」，所以當即回絕了。