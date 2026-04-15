李貞秀怒轟「戰狼小姐姐」夫妻：民眾黨蛀蟲　拿了那麼多錢

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李貞秀怒轟陳智菡夫妻「民眾黨蛀蟲」：拿了那麼多錢

李貞秀情緒激動，大爆遭民眾黨開除黨籍內幕。（翻攝鏡新聞畫面）

▲李貞秀情緒激動，大爆遭民眾黨開除黨籍內幕。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

前民眾黨立委李貞秀14日上《有話鏡來講》直播節目，還原遭開除黨籍始末，她情緒激動砲轟黨主席黃國昌，強調自己承受政治壓力，喊話黃國昌「還20萬元」。也將矛頭指向陳智菡、許甫夫婦，轟二人是「民眾黨蛀蟲」。

李貞秀在節目中表示，自己出席中評會時，已感受到「結果早就被安排好」，直言：「民眾黨是整個大動員，劇本都寫好了，反正就是要開除你的黨籍」，認為整起事件背後有人操盤。

她火轟黃國昌，質疑對方主導黨內決策與輿論操作，語氣激動表示：「除了黃國昌，還有誰會做出這種卑鄙、無恥的事情？」並指控黨內有人向媒體放話，「不是我放話，我從來沒有放話過，是誰一直放話給媒體？」

針對外界質疑她不分區立委責任額與辭職之間涉及金錢對價關係，李貞秀強烈反駁，強調自己從未以辭職換取利益，「我從頭到尾都沒有要拿任何人的一分錢」。她提到，今年責任額為120萬元，已繳納30萬元，相關款項多為募款所得，並非個人獲利。如今遭開除，相關金流應有所交代，她在直播中喊話黃國昌：「不要貪這20萬，把這20萬還給我的捐款人」「我刷卡的錢退回給我，謝謝。」

李貞秀進一步指出，自己不僅曾捐款，也曾為黨內活動出錢出力，「志工很辛苦，我每次去黨部都請大家吃東西、買飲料」，強調自己並非為私利從政。

此外，她也將矛頭指向陳智菡和許甫夫婦，痛批兩人為「民眾黨的蛀蟲」，質疑：「拿了那麼多錢，怎麼對待我們這些付出的同志」，語氣相當激烈。

對於是否提告？李貞秀表示目前傾向不走訴訟途徑，「他講他的，我講我的」，不過也說若對方持續發言，「那就大家來，把話講清楚」。


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