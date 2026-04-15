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李貞秀轟高虹安「民眾黨罪人」：她男朋友每個月拿基金會50萬

李貞秀在直播節目上火轟高虹安。（翻攝鏡新聞畫面）

▲李貞秀在直播節目上火轟高虹安。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

前民眾黨立委李貞秀14日上《有話鏡來講》直播節目，還原遭開除黨籍始末。除了砲轟黨主席黃國昌，也點名新竹市長高虹安，直指對方是「台灣民眾黨的罪人」，更爆出自己想參選竹北市長的內幕。

李貞秀在節目上直言，自己因評論高虹安，在黨內引爆反彈，形同禁忌話題，「好像這個名字在黨內不能被提起」。更不滿表示：「為什麼罵高虹安就變成民眾黨的罪人？」。

她進一步砲轟高虹安，指她的行為已對政黨造成傷害，語出驚人表示：「她男朋友每個月拿永齡基金會50萬，還去拿助理費的錢」，怒轟「這麼不要臉」。

原本要選竹北市長？　李貞秀曝「卡位」過程
談到過去的選舉規劃，李貞秀坦言，自己原本有意代表民眾黨參選竹北市長，且自評具有勝算，「我本來想選竹北市長，認為一定會贏」，但最終遭黨內安排卡位未能出線。她指出，當時黨中央僅告知「有人要選，你來選議員就好」，形同提前定案，自己只能被動配合。

她也坦言，當年親自參與檢舉高虹安相關爭議，是基於保護政黨與支持者的立場，「我敢做敢當」，強調並非為個人政治利益出手，而是認為相關行為已傷害民眾黨。她也質疑黨內處理標準不一，直言「為什麼有的人可以等判決，有的人卻被直接處理」。

李貞秀更強調，自己長期為民眾黨付出，不僅捐款、募款，甚至借錢給志工，「最多一筆借到50萬」，還常自掏腰包請客，「很多人都去我家的餐廳吃過飯」，對黨付出良多。


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