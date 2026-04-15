美義撕破臉！　川普轟總理：戰爭不助沒勇氣

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）日前表態反對美國總統川普（Donald Trump）批評教宗，引發美義高層罕見衝突。川普隨後接受義媒專訪時強力回擊，直指梅洛尼拒絕在戰事上配合美國，讓兩位原本立場接近的盟友正式決裂。

事件起因於川普抨擊教宗良十四世（Pope Leo XIV）的外交與和平立場，梅洛尼13日發聲反駁，強調教宗身為天主教會領袖，呼籲和平、反對戰爭本屬天職，川普的說法令人難以接受。這番表態也被視為她少見公開與川普唱反調。

▲義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）。（圖／路透）

川普隨後接受《晚郵報》（Corriere della Sera）駐美特派記者馬薩（Viviana Mazza）電話專訪，尚未等提問便先開砲，質疑義大利不願提供協助卻仍想取得能源。他直言對梅洛尼「非常震驚」，稱原以為她更有膽識，卻發現完全看錯人。

在專訪中，川普多次批評義大利與歐洲不願在伊朗核武與荷莫茲海峽安全上出力，卻依賴美國承擔風險，還形容北約只是空殼。他也再度攻擊教宗不懂戰爭現實，並拿匈牙利總理奧班（Viktor Orban）對比，稱對方在移民議題上比義大利強硬得多。

▼川普與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在白宮會晤。（圖／路透）