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美軍封鎖荷莫茲海峽　仍有3艘伊朗船隻駛離

▲▼船隻通過荷莫茲海峽。（圖／路透社）

▲船隻行經荷莫茲海峽。（圖／路透社，下同）

記者葉國吏／駔和報導

根據最新海事追蹤資料，在美國總統川普下令對伊朗實施海上封鎖後，荷莫茲海峽局勢依舊不平靜。數據顯示，仍有至少3艘自伊朗港口出發的船舶成功通過這條關鍵水道，但也有部分船隻在途中選擇折返，顯示航運風險明顯升高。

法新社引述海事資訊公司Kpler指出，美方封鎖於昨天格林威治時間14時啟動後，實際上仍有至少7艘與伊朗相關的船舶完成穿越。其中一艘懸掛賴比瑞亞國旗的散裝貨船「克里斯蒂安娜號」（Christianna），在伊朗何梅尼港卸下約7萬4000噸玉米後，於當天16時左右通過靠近伊朗拉拉克島的海域。

▲▼船隻通過荷莫茲海峽。（圖／路透社）

另一艘受到關注的是掛葛摩旗的油輪「埃爾皮斯號」（Elpis）。Kpler資料顯示，該船3月31日自伊朗布什爾港出發，載有約3萬1000噸甲醇，昨天中午前後仍在拉拉克島附近活動，並於下午順利穿越海峽。此外，從伊朗啟航的「亞果馬瑞斯號」（Argo Maris）也被列入已通行船隻名單。

▲▼船隻通過荷莫茲海峽。（圖／路透社）

不過，海事分析師提醒，近幾週荷莫茲海峽周邊衝突頻傳，船舶定位訊號可能遭干擾甚至被刻意操作，使即時監控存在盲點。美軍中央司令部（CENTCOM）今天則在社群平台X表示，封鎖已見成效，首24小時內成功勸返6艘商船，未有船隻真正突破美方防線。

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