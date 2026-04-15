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虎航日韓促銷機票1199元起　上午10點起開搶

▲▼台灣虎航，台虎。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣虎航。（圖／記者蔡玟君攝）

記者周湘芸／台北報導

台灣虎航即日起開賣2026年冬季航班，首波促銷推出多條航線優惠價，包括桃園－濟州島單程未稅1199元起、桃園／高雄－沖繩那霸、桃園－首爾仁川、桃園－釜山單程未稅1399元起，今天上午10點起開放尊榮虎優先購票。

台灣虎航表示，此次冬季航班第一波促銷推出多條熱門航線推出優惠票價，包括桃園－濟州島單程未稅1199元起；高雄－首爾金浦單程未稅1299元起；桃園／高雄－沖繩那霸、桃園－首爾仁川、桃園－釜山單程未稅1399元起。

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日本航線方面，桃園／高雄－大阪關西、福岡，以及桃園－宮崎、佐賀、岡山單程未稅1799元起；桃園／高雄－東京成田、桃園－東京羽田、桃園／台中／高雄－名古屋、桃園－小松單程未稅1899元起；東北地區如仙台、新潟、花卷單程未稅2299元起；北海道航線桃園－札幌（新千歲）、函館單程未稅2599元起，高雄－札幌（新千歲）則為3299元起。

台灣虎航表示，今天上午10點至晚間11點59分針對符合資格的尊榮虎會員提供優先搶購權利，全員開賣則自明天（16日）上午10點起至4月17日晚間11點59分止。

台灣虎航表示，此次優惠適用搭乘期間為10月25日至2027年3月27日，旅客也可事先加入tigerclub會員，並累積「虎足跡（tigerpath）」，即可享有尊榮虎會員的優先購票資格。

另外，長榮航空2026年「春季啟航 即刻起飛」限時優惠，即日起至4月20日，購買8月31日前從台灣出發指定航線77折起，包括桃園－曼谷來回4,695元起（未稅）、桃園－釜山來回6,245元起（未稅）、桃園－神戶來回8,381元起（未稅）、桃園－東京來回9,865元起（未稅）。

美澳航線方面，長榮航空桃園－布里斯本來回17,024元起（未稅）、桃園－西雅圖來回23,738元起（含稅），桃園－舊金山來回24,349元起（含稅）。

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