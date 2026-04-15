2026年美妝界奧斯卡揭曉！台灣品牌靠兩樣征服英國UBA大獎

圖、文／婕洛妮絲提供

美妝產業每年都有無數新品問世，但真正能通過國際級專業審核、並獲得「美妝界奧斯卡」肯定者卻寥寥無幾。2026 年英國美妝大獎（Universal Beauty Awards，簡稱 UBA / Global Makeup Awards）結果於日前揭曉，「JS婕洛妮絲」憑藉「LipoA煥膚透亮系列」及「類A醇抗老系列」驚艷國際，成功奪下多項大獎。

英國 UBA 獎項的三大嚴苛標準

1. 盲測真實性（Blind Testing）：由皮膚科醫師、資深美妝化妝師及產業專家組成。所有產品需經過數週的實際試用，評選過程不看品牌光環，純粹以「配方科技」與「實測效果」決定勝負。

2. 配方前瞻性：該獎項特別看重產品在成分上的創新與突破。在2026 年，能否在維持高效能的同時確保「低敏性」與「穩定性」，是獲獎的關鍵。

3. 國際競爭難度：UBA 每年吸引全球數百個品牌參賽，包含來自歐美與亞洲的跨國集團。婕洛妮絲能在強敵環伺下突圍，代表其科研水平已與世界一線品牌並駕齊驅。

深度解析：專業背書下的護膚黑科技

LipoA 煥膚透亮系列

認證關鍵1：專利成分3X-LipoA™

不僅能為肌膚解決暗沉無光的困擾，經IRB鑑定結果，使用後有感斑點明顯減少、亮白感增加。

認證關鍵2：雙層微脂仿生技術

一般的美白成分因活性及吸收力問題很難真正捕捉黑色素，JS婕洛妮絲的獨家技術成功克服了問題點，實現了「高效滲透、精準美白」。

認證關鍵3：美白同時更能維持肌膚細緻

不同於以往單純改善膚色的美白產品可能有的負擔滋潤感，這系列嚴選黃金比例的煥膚配方，煥白同時更能嫩膚。

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類A醇緊緻抗老系列

認證關鍵1：補骨脂酚取代傳統A醇，造福更多使用者

A醇的抗老功效顯著，但會轉換為A酸具有潛在的致畸胎風險故不建議孕哺前後期使用。而由補骨脂酚延伸的植物性類A醇不僅效果與A醇相同，無其他副作用讓更多人群可使用。

認證關鍵2：經科學分析，真正能改善皺紋

別於以往的抗老產品訴求淡化細紋，JS婕洛妮絲的類A醇系列則是直擊紋路寬度與深度，連續使用4周有改感善老態。

認證關鍵3：皮膚科醫師認證，溫和不刺激的新形態抗老產品

無須忍受傳統A醇的刺激感，也不具有光敏感問題，無論白天或是晚上都能安心使用。

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婕洛妮絲在 2026 英國 UBA 的表現，為台灣美妝界注入了一劑強心針。這不再只是品牌自豪的勳章，而是透過獨立第三方機構、頂尖專家的實測與專業分析，給予消費者的「選購承諾」。當一個品牌能走上倫敦的頒獎台，背後代表的是無數次實驗室的數據打磨與對品質的堅持。

關於JS婕洛妮絲－致力於以人為本、以膚質為根，秉持0負擔保養、解決護膚困擾的原則，讓保養回歸本質。結合皮膚科學與前沿美妝科技，產品深受專業化妝師與皮膚科醫師關注。

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