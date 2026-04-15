「打球只為過得更好」頂新和德助攻偏鄉孩童翻轉人生

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當多數孩子還在熟睡，台中和平山區的德芙蘭國小棒球隊已經在練球，「早上6點到學校晨操，練完之後上課，放學後再繼續練到晚上8點」，少棒隊員涂易恩說這樣的一天，對他來說早已習以為常，對這群孩子而言，棒球不只是運動，而是一條通往未來的路，涂易恩坦言，「我以後靠棒球可能可以過得比較好一點」，簡單一句話，道出偏鄉孩子對人生的期待，也讓這份夢想顯得格外真實。

▲德芙蘭國小少棒隊每天清晨6點展開訓練，比太陽更早起只為追逐棒球夢。

▲少棒隊員涂易恩說這樣的一天，對他來說早已習以為常

▲少棒成員涂易恩堅持兼顧棒球與學業，課業也有好成績。

德芙蘭國小位於台中和平山區，地處偏遠、資源有限，但這裡棒球隊孩子，卻有著不輸任何人的熱情與毅力，每天清晨6點在操場上集合，展開體能訓練，白天正常上課，當其他孩子放學回家休息時，涂易恩和隊友們又重新站回球場，一路苦練到晚上8點才回家，這樣的生活不只考驗體力，也考驗意志力，少棒成員涂易恩的阿嬤回憶，孫子從三年級開始接觸棒球，「他跟我說『阿嬤，有棒球耶！』我問他有沒有興趣，他說有。」即使知道這條路會很辛苦，她仍選擇支持，「我有提醒他，課業跟棒球一起兼顧會很累，但他說他可以，這一路走來真的很不簡單」，但看著他為夢想堅持，心裡除了心疼更多了份驕傲。

▲在資源有限的環境中，德芙蘭國小少棒隊仍堅持訓練，克服設備與資源不足的挑戰。

在資源匱乏的偏鄉推動棒球，從來不是一件容易的事，德芙蘭國小校長古金益坦言，學校的球隊長期以來面臨「金援、資源、人力」缺乏的困境，不僅交通經費不足，預算往往捉襟見肘，球具損耗、外出比賽的昂貴車資，對於規模不大的學校來說都是沉重的負擔，加上偏鄉人力流動大，要維持一支專業且穩定的教練與後勤團隊更是難上加難，對偏鄉學校而言，棒球夢不只是練習與比賽，更是一場與現實條件對抗的長期戰役，如何讓孩子穩定訓練、安心比賽，成為學校與教練最大的壓力來源。

▲頂新和德文教基金會推動「接棒未來棒球公益計畫」，幫助全台偏鄉孩子追逐夢想。

為了讓更多偏鄉孩子有機會追逐夢想，頂新和德文教基金會推動「接棒未來棒球公益計畫」，針對全台偏鄉少棒隊提供實質支持，包含交通車資、營養補給與球具資源，減輕學校負擔，也讓孩子能更專心投入訓練，德芙蘭國小校長表示，自從獲得基金會協助後，無論在交通、裝備或營養補給上，都有明顯改善，「孩子們可以更安心練球，也有機會外出參賽，整體環境穩定很多」，這些基本的支持對偏鄉學校是最重要的資源，當後勤穩定，孩子才能專心在球場上發揮實力。

▲頂新和德文教基金會在車資、裝備與營養物資上，都給予極大的幫助。

有了強大的後勤支援與孩子們不懈的努力，德芙蘭國小這支隱身在山林中的隊伍，開始在全國賽場上展露鋒芒，成軍短短4年，這群孩子展現了驚人的「耐操」精神與實力，交出了一張張令人驚豔的成績單，包括「2025全國泰雅運動會少棒冠軍」、「2025金門太武盃棒球錦標賽少棒組冠軍」，以及「2025樸城盃軟式運動錦標賽亞軍」，從地區性的原民運動會，到遠征離島金門的邀請賽，德芙蘭國小的孩子們用實力告訴外界，只要有機會他們同樣能站上舞台發光發熱。

▲德芙蘭國小少棒隊成軍4年即奪下多項全國賽佳績，展現偏鄉孩子的實力。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充先生長期關注台灣基層棒球發展，他認為「接棒未來」不只是一個捐助計畫，更是一種「陪伴」，透過改善訓練環境與營養物資陪著這些孩子走過最艱辛的成長期，讓棒球不只是體育競賽，更是養成堅毅品格與紀律的場域，現在的德芙蘭國小，不僅是和平山區的藝術殿堂，更是培育未來棒球明星的搖籃，看著涂易恩和隊友們在陽光下歡笑練球的模樣，所有人都相信，這群孩子已經準備好，要用手中的球棒，為自己、為家鄉揮出一支改變未來的全壘打，這份來自山林的堅持，結合社會企業的暖心守護，正持續在台灣的各個角落發生，讓更多「接棒未來」、棒球的夢想不再因為偏遠而遙不可及。

▲「接棒未來」不只是一個捐助計畫，更是一種「陪伴」，透過改善訓練環境與營養物資陪著這些孩子走過最艱辛的成長期。

頂新和德文教基金會網址►https://go.mantago.co/AXwMzQ

