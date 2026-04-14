被蛇咬沒送醫！爸媽找法師「綁竹架浸恆河水」　13歲弟泡12小時亡

▲男童遭蛇咬傷後，家人未立即送醫，反而依循偏方求助「法師」，導致男童不幸喪命。（示意圖／Pixabay）



圖文／CTWANT

印度北方邦阿姆羅哈近日發生一起因迷信釀成的悲劇，一名13歲男童遭蛇咬傷後，家人未立即送醫，反而依循偏方求助所謂「法師」，甚至將他綑綁後浸入恆河水中長達12小時，最終因延誤治療時機，導致男童不幸喪命，案件引發社會關注。

印度媒體ETV Bharat報導，男童被毒蛇咬傷後，家屬沒有尋求正規醫療協助，而是找來一名被稱為「tantrik」的民間法師處理。該法師聲稱，自己可透過特殊儀式解毒，並指示家人將男童綁在竹製架子上，並浸入恆河水中，以達到治療效果。男童隨後被固定於水中長達12小時，期間始終沒有明顯反應。

現場畫面顯示，男童被綁在簡易竹架上，透過繩索固定於水面，周圍聚集不少圍觀民眾，等待奇蹟出現。然而長時間過去，男童仍未恢復意識，家屬才驚覺情況不對，緊急將其送往醫院，但抵達時已無生命跡象。

當地警察局表示，警方是透過網路流傳影片才得知此事，目前尚未接獲正式報案，相關案情仍待進一步釐清。醫院方面則證實，男童送醫時已死亡，並指家屬在事發後才將他送醫，顯示治療明顯延誤。

事實上，類似事件並非首次發生。2024年北方邦另一地區也曾有一名20歲男子遭蛇咬後，被家人帶去尋求宗教人士協助，並以同樣方式浸入恆河，最終未能挽回性命。專家呼籲，遭蛇咬應立即送醫接受專業治療，切勿輕信偏方或延誤就醫，以免釀成無法挽回的悲劇。

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