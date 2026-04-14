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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九基金會爆內鬥！　3人調查小組轟：片面發布訊息混淆視聽

▲▼中天新聞舉辦《國民黨主席大辯論》，前立委李德維特別到場聲援鄭麗文 。（圖／記者李毓康攝）

▲前立委李德維。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

馬英九基金會人事大地震，馬英九直指蕭旭岑違反財政紀律，要求董事會3人董事將進行專案小組進行調查，未料調查小組今（14日）日聲明表示，馬辦有故意阻擋調查進行之嫌，當初成立3人小組調查就是希望有一個公正的處置，「遺憾的是，辦公室又是片面發布訊息，混淆視聽！」。

三人調查小組由董事薛香川、尹啟銘、李德維組成，負責查證前執行長蕭旭岑、王光慈涉嫌違反財政紀律事證。三人調查小組聲明指出，一、馬英九基金會於昨天（ 115年4月13日）發表聲明稿指出：「本會今召開第三屆第四次（臨時）董事會」，並發表六點聲明，經查昨天七人董事中僅有一人（即董事長）到場，依法董事會開會不成，但基金會卻假借「董事會」之名，於會後發表聲明，實屬不當。

二、115年3月27日董事會決議，當天之後任何人未經三人小組同意不得對外發表任何有關基金會本案訊息，但基金會辦公室無視此決議，至今已有數次違規發表有關新聞。三、4/13是調查小組原定要開調查會議的時間，不是三人小組全員到齊參加董事會，用此魚目混珠的講法，極為不妥；且將臨時董事會時間選在調查小組安排要進行調查時間，有故意阻擋調查進行之嫌。

四、三人小組要求提供的相關資料在昨天開會之前尚未完整提供，僅以會議記錄作為搪塞。五、蕭王兩人所涉事件情節如何，不能僅聽基金會辦公室片面之詞，成立三人小組調查就是希望有一個公正的處置，遺憾的是，辦公室又是片面發布訊息，混淆視聽。六、三人小組至今已開會4次，在4月初的4天長假就開會2次。


 

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