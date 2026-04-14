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台中消費力驚人！「一年貢獻25%營收」　女鞋霸主插旗漢神洲際

▲藝人鍾瑶。（圖／記者游瓊華攝）

▲國內女鞋龍頭東笙集團看好中部地區驚人的消費實力，一口氣在漢神洲際進駐6品牌，並邀請藝人鍾瑶擔任一日店長。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

隨著台中漢神洲際購物廣場正式開幕，北台中商業聚落逐漸成形，吸引各大零售品牌進駐。國內女鞋龍頭東笙集團（Dolce Group）看好中部地區驚人的消費實力，首度集結旗下六大品牌，以全陣容規模進駐該購物中心，並於今（14）日邀請藝人鍾瑶擔任一日店長，分享穿搭趨勢，搶攻春夏鞋履市場商機。

東笙集團統計，該集團在台灣市場每年平均銷售達50萬雙女鞋。業者坦言，台中地區的營收貢獻度高達集團整體的25%，顯示中部消費者對於百貨女鞋具有高度需求。

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此次進駐品牌包含集團旗下的MAGY、ORIN、TAS、Pineapple Outfitter、Melissa及STEVE MADDEN，涵蓋都會通勤、流行輕奢與街頭潮流等多元風格，其中ORIN品牌更長期提供星宇航空員工制鞋，展現機能與設計的結合。業者表示，北台中近年因交通與重劃區開發，城市動能持續升溫，因此選擇在此據點提供「一站式」選購體驗。

為因應開幕熱潮，各大櫃位也推出滿額折扣與期間限定贈禮活動。市場分析指出，隨著大型購物中心相繼落成，不僅改變了台中的零售版圖，也反映出指標性產業對於中部市場長期發展的信心。

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漢神洲際台中女鞋東笙

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