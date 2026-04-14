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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍綠同桌吃飯！陳見賢曬合照　鄭朝方入鏡引討論

▲▼ 國民黨新竹縣副縣長陳見賢（右7）與全縣13鄉鎮市長餐敘，民進黨竹北市長鄭朝方（左5）也出席。 。（圖／翻攝陳見賢臉書）

▲國民黨新竹縣副縣長陳見賢（右7）與全縣13鄉鎮市長餐敘，民進黨竹北市長鄭朝方（左5）也出席。 。（圖／翻攝陳見賢臉書）

記者崔至雲／台北報導

國民黨新竹縣長黨內初選由國民黨立委徐欣瑩勝出，國民黨籍新竹縣副縣長陳見賢則在初選失利後，昨晚與多名鄉鎮長餐敘，其中民進黨籍的竹北市長鄭朝方也在列，2人還大方同框合照。陳見賢也將這張照片曝光在臉書上，立刻引起熱議。

陳見賢表示，地方治理最重要的，是彼此傾聽與理解，昨晚他和鄉鎮市長相約餐敘交流，縣政的推動，從來不是一個人的事，每一條路、每一項建設、每一個需要被看見的角落，都是縣府和各鄉鎮市公所一起努力的成果。

陳見賢提到，這段時間，他也針對交通改善、產業發展、社福照顧、農業振興等議題與大家交換意見，希望讓政策更貼近地方的實際需求。清明連假期間，新竹縣也面臨一波豪雨考驗，第一時間，各鄉鎮市公所與縣府團隊全力投入應變，搶修道路、排除障礙、守住鄉親的安全。謝謝每一位在第一線努力的夥伴，讓風雨之中，我們依然能穩穩撐住。

陳見賢說，也因為這樣的經驗，更提醒他們，無論是基礎建設還是防災韌性，都不能等，需要持續向前推動，為地方打拚沒有終點，一如他常常說，把該做的事情，一件一件做好，再做想做的事。「新竹縣，是我們共同的家。我們一起守護」。
 

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