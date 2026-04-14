最強月老登場！台中單身聯誼配對率破8成　再推「女性揪伴禮」

▲台中市主題式單身聯誼活動，吸引年輕族群熱烈參與。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

不再只是傳統相親的拘謹場景，台中市以創意重新定義單身交友模式。台中市政府自2021年推出主題式單身聯誼活動，結合電影、旅行、音樂、桌遊與在地文化等元素，以「興趣帶動交流」為核心設計，讓互動更自然、情感更真實，逐步打造出深受年輕族群歡迎的交友平台。

民政局長吳世瑋表示，活動推動以來成效顯著，配對率由2021年的39%大幅提升至2025年的84%，不僅在六都中表現亮眼，更累計吸引4,761人次參與，成功促成1,461對配對，甚至已有9對佳偶步入婚姻，讓市府被形容為「最強月老」，在城市中牽起一段段緣分。

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隨著活動口碑擴散，參與規模也持續成長，從最初6場擴增至今年規劃的25場次，活動滿意度亦逐年攀升，2024年達88.6%，114年更提升至97.68%。市府指出，透過持續蒐集參與者回饋，優化流程與內容設計，使整體體驗更加貼近單身族群需求，讓交友不再有壓力，而是一場輕鬆自然的生活延伸。

為降低參與門檻，市府自114年起將報名費用減半，並推出「女性揪伴禮」機制，鼓勵女性與好友一同報名，減少初次參與的不安與陌生感，打造更友善、安全的交流環境。透過這些貼心設計，讓更多民眾願意跨出舒適圈，在共享興趣的過程中認識新朋友。

今年活動延續多元主題規劃，包括「甜蜜手作系」、「心動遊戲局」、「浪漫旅拍派」、「質感文青場」及「陽光運動派」五大類型，從靜態手作到戶外活動，滿足不同族群興趣，讓參與者在各式情境中自然互動，提升交流品質。

民政局表示，活動採分階段報名，第一階段13場已全數額滿，顯示市場熱度；第二階段12場將於4月15日上午8時開放報名，每人報名費500元，額滿為止。女性揪伴報名成功還可獲得精美小禮，鼓勵更多單身市民參與，拓展生活圈，開啟新的緣分可能。

市府強調，透過創新模式與持續優化，單身聯誼活動已不只是媒合平台，更成為城市生活的一部分，讓人際連結在輕鬆氛圍中自然發生，也為台中注入更多溫暖與幸福的可能。

▲參加者透過互動，在輕鬆氛圍中自然交流。（圖／記者游瓊華翻攝）