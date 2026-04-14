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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李貞秀爆就任前依黃國昌要求赴中放棄國籍　憂被指通共不敢跟黨內講

▲▼民眾黨陸配立委李貞秀首次總質詢受挫，離開立院接受媒體聯訪時語氣激動數度哽咽。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨陸配立委李貞秀遭開除黨籍而失去立委資格。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨陸配立委李貞秀遭開除黨籍喪失立委資格，她今（14日）大動作反擊，爆料在就任立委前就收到黨主席黃國昌指示，要求她回中國放棄國籍，她擔憂被說是通共而不敢跟任何人講，沒想到回來後黃竟大發雷霆，讓她起疑，她使命必達黃應該高興才對，發什麼脾氣？是不是破壞什麼陰謀？對此，黨團主任陳智菡說，當時黨內的原意是要她走一趟，證明放棄國籍不可能，指李倒果為因，然後瘋狂像爆破士一樣亂咬自己人。

李貞秀說，大家知道為什麼民進黨政府操作我去放棄大陸國籍，黃揚明也說她跳入民進黨圈套，那個時候我也知道是圈套。她指出，周榆修去年11月要她回去辦理放棄國籍，「我說不對啊，今天中華民國113席立委，其他112席立委要像我一樣，就任前要自證沒有雙重國籍嗎？我本來就沒有雙重國籍的問題啊」。

李貞秀表示，她當時沒有理周榆修，後來12月8日黨主席黃國昌親自找她，要她12月底以前要放棄國籍、必須走這一遭，「我說正確來講我就不需要這麼做啊、一中憲法，黃說政治不會跟你這樣玩，就是必須去做就對了」。

李貞秀說，黃國昌12月8日講完，她12月9日就飛了，那時候陳智菡說去之前要先商量一下怎麼操作、怎麼對媒體運作。李表示，她飛了之後不敢跟任何人講，「如果我人在大陸他跑去放消息，說我要去通共？跟共產黨串通怎麼辦？我嚇壞」；李說，這群人就是在害她，12月13日回來，才把機票、高鐵以及錄影等資訊給他們。

李貞秀表示，沒想到黃國昌大發雷霆、陳智菡怪她怎麼不早講，「我說，今天如果沒有任何陰謀，照你的指令使命必達，應該高興才對，發什麼脾氣？是不是破壞你什麼陰謀？」

對此，陳智菡說，這件事情大家應該記憶猶新，陸委會在去年要求陸配回去放棄戶籍，當時就已經知道針對李貞秀前委員的參政權，民進黨政府會使出很多步驟跟關卡卡住她，所以不管是戶籍的部分又或是當時一直放消息，劉世芳部長也好或陸委會也好，一直在質疑李貞秀有所謂雙重國籍。

陳智菡指出，當時內部會議討論是希望李貞秀能先做放棄國籍的這些動作，告訴大家，要她去放棄雙重國籍是不可能的，「必須要讓所有台灣人知道，現在政府正在叫她做一件不可能的事情，這是政府在為難人民」。

「所以我們很清楚告訴她，身為一個民意代表，要訴說的是公眾，希望讓大家都能信賴她。」陳智菡說，既然政府設了這麼多條件門檻，要求人民去做一件不能做到的事情，那民眾黨就具體告訴大家，李貞秀非常有誠意去了一趟中國，但放棄國籍這件事情是不可能做到的。

陳智菡解釋，這件事情告訴李貞秀前委員後，第一時間她也說願意去做這件事，但黨內擔心她的安危，老實說真的有很多莫名其妙的訊息，希望她在去之前可以先跟黨內說一聲，結果她沒有在事前跟黨內溝通，反而是用很多懷疑論，認為是有人要陷害他。

「事實上民眾黨在推出民意代表的時候，我們希望能對選民負責，所以很多事情我們也必須要對選民做交代。」陳智菡指出，當政府對李貞秀的身分有所質疑時，甚至很多人民也以此有所質疑的時候，「我們希望要做的事情是我們自己先做好，告訴大家該做的我們窮盡一切的可能都做到了。但是現行的法規也好、政治現實也好，政府在要求李貞秀做一件他沒有辦法做到的事情」。

陳智菡強調，當時黨內的原意是非常良善也很清楚，「我不明白她為什麼到現在要倒果為因，然後瘋狂地像一個爆破士一樣，不停地在亂咬自己人」。

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