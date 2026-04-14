南韓機長命案！他遭排擠「耗時7月冷血復仇」　鎖定6同事連環獵殺

圖文／鏡週刊

這是一起震驚南韓航空界的預謀連續殺人案。釜山地檢署刑事5部今（14日）正式起訴49歲男子金東煥，控訴其涉嫌殺人、殺人未遂及預備殺人等多項重罪。根據檢方調查，金東煥因深信遭航空公司同事集體排擠與毀掉職業生涯，竟耗時7個月縝密策劃了一場針對6名同事的「連環殺戮計畫」。

《韓聯社》報導，整起悲劇源於金東煥扭曲的仇恨心理。空軍情報官出身的他，認為受害者等空軍官校派系的飛行員，長期因他非體系出身而對其進行組織性的抹黑與不公平對待，甚至宣稱同事們的言語羞辱導致他健康受損並被迫離職，徹底終結了他的飛行生涯。雙方的矛盾在去年7月達到頂點，當時金東煥針對機師互助會申請的撫卹金官司部分敗訴，僅能領取3成金額，這份怒火讓他隨即展開冷血復仇行動。

去年8月起，金東煥展現了令人毛骨悚然的計畫性。他不僅購買了大量凶器，更在受害者的座車安裝GPS定位器，透過長時間跟蹤與場勘來掌握6名目標的行動規律。

為了確保計畫萬無一失，他甚至在去年10月環繞韓國各地，對預定的犯案場所進行總盤點。在犯案過程中，他全程使用現金與不記名交通卡以規避電子紀錄，並多次偽裝成快遞員潛入公寓。

今年3月17日凌晨，金東煥在釜山一處公寓殘忍刺殺了機長A先生。而在這起命案的前一天，他已在京畿道嘗試勒斃另一名機長B先生未遂，殺害A先生後又馬不停蹄地趕往慶南昌元試圖尋找第3名目標C先生。

儘管他犯案後多次更換衣物並轉乘大眾運輸工具試圖脫逃，最終仍於14小時後在蔚山落網。檢方表示，目前已掌握充足證據，將在未來的法庭審理中全力追求與其罪行相稱的重刑，還給受害者及家屬公道。

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