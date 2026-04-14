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中國兵器裝備集團前副總劉衛東一審判13年　受賄金額逾4139萬

▲中國兵器裝備集團前副總經理劉衛東遭判刑13年。（圖／翻攝央視）

▲中國兵器裝備集團前副總經理劉衛東遭判刑13年。（圖／翻攝央視新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

中共二十大後，解放軍軍隊反腐牽連到的軍工體系相關人員陸續作出判決，前中國兵器裝備集團副總經理劉衛東今（14）日經河南南陽中院一審宣判，以受賄罪判處有期徒刑十三年，並處罰金400萬元（人民幣，下同），同時，對其犯罪所得財物及孳息依法予以追繳，上繳國庫。

劉衛東於1999年至2025年利用擔任襄樊東風汽車電氣有限責任公司總經理，東風汽車公司載重車公司協作配套部部長，神龍汽車有限公司黨委委員、總經理，東風汽車集團有限公司黨委常委、副總經理，東風汽車集團股份有限公司乘用車公司總經理，中國兵器裝備集團有限公司黨組成員、副總經理，中國長安汽車集團股份有限公司董事長等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、職務提拔等事項上提供幫助，收受上述單位和個人給予的財物共計折合人民幣4139萬餘元。

▲中國兵器裝備集團前副總經理劉衛東遭判刑13年。（圖／翻攝央視）

南陽市中級人民法院認定，劉衛東行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，應依法懲處，「鑒於其到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，本案受賄贓款贓物已追繳，依法可對其從輕處罰。」此前，南陽市中級人民法院曾於1月16日開庭審理此案，劉衛東進行最後陳述，當庭表示認罪悔罪。

值得注意的是，近期與軍工體系相關的判決還有被查出貪污8993萬元、受賄6.13億元的前中國航空工業集團有限公司董事長譚瑞松，他在3月25日以貪污罪、受賄罪、內幕交易罪、洩露內幕信息罪等數罪併罰，被決定執行死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

至於大陸前國家國防科技工業局副局長張建華則是涉嫌受賄、利用影響力等案件，於2026年2月被檢察機關提起公訴。

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