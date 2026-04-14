川習會前投票彈劾賴清德　林俊憲揭國民黨盤算：送北京談判籌碼

▲民進黨立委林俊憲。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

藍白黨團去年底提案彈劾總統賴清德，並以60票、51票反對通過提案，國民黨團昨發布甲級動員令，向黨團成員預告今年5月19日要投票彈劾賴清德，請黨團成員預留時間。對此，民進黨立委林俊憲今（14日）分析，美國總統川普將在彈劾案前夕，也就是5月14日至15日訪問中國，如果川習會前台灣內部出現動盪，屆時北京就多了一種說法，「這不是外部壓力，而是台灣內部的問題」。

林俊憲今（14日）在臉書表示，「繼昨天小藍被中共放棄後，習主席直屬的禁衛軍馬上就開第一槍了」，5月19日的彈劾案，國民黨早了整整1個月發布動員。「這件事弔詭的地方是，黨團動員令通常都是在1周前發出」，況且，這個案子從一開始就是一個注定失敗的行動。彈劾總統需要2／3的立委同意，以目前席次結構來看，就算大小藍全部動員票數也不夠。

「那麼問題就來了，既然不可能成功，為什麼國民黨要這麼著急？如果我們把時間軸拉長，事情就開始變得有意思了」，林俊憲分析，在5月19日彈劾案前夕，美國總統川普預計於5月14日至5月15日訪問中國，而這場會面，表面上是大國外交，但真正繞不開的議題，依舊是台灣問題。

林俊憲指出，對北京來說，談判桌上的籌碼，從來不只是軍事或經濟實力，還包括「敘事」。如果在川習會之前，台灣內部出現動盪、對賴清德的不滿被放大，那麼北京就多了一種說法，「這不是外部壓力，而是台灣內部的問題」。只要台灣內部越混亂，國際社會就越難介入，這也是他為什麼不斷強調，只要台海議題越國際化，台灣就越安全的原因。

林俊憲說，到此，一個原本注定不會通過的彈劾案，在此刻就有了新的功能。國民黨提前動員，從來就不是在意票數本身，而是為了時間，為了讓議題有足夠的時間發酵。當這種氛圍被放大，台灣越顯混亂的結構裡，「某些人」在談判桌上的操作空間就越大。而這，就是整件事情真正的目的。

▲民進黨立委吳思瑤 。（資料照／記者李毓康攝）

民進黨立委吳思瑤則說，習鄭14秒握手後，回台就對賴清德下毒手了。傅崐萁昨天發佈黨團甲級動員令，預告5月19日要投票彈劾賴清德。軍購案、總預算案，對國民黨來說都不如鬥爭賴清德這麼急。

「沒看過這種整整提早一個月發布的動員令」，吳思瑤諷刺，國民黨政治惡鬥有夠超前部署，軍購案、總預算案有這麼認真就好了，惠台還沒看到，亂台已經開始，真是北京滿滿的善意。