南投推青年就業獎勵金計畫　年滿18歲連續就業期滿最高領1.2萬

▲南投縣推出青年就業獎勵金計畫，協助返鄉青年穩定就業。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為鼓勵本縣青年深耕家鄉，南投縣政府啟動「青年好投路」就業獎勵金計畫：已設籍南投、18至29歲且目前未在學的本國籍青年，自113年起於該縣設籍並於同一事業單位連續就業達3個月，即可申請6000元獎勵金，滿6個月者還可再領6000元，總獎勵最高達1萬2000元，希望全面協助青年強化職場競爭力並穩定就業。

縣政府表示，無論是剛畢業的留鄉新鮮人、遠赴外地打拚回流的返鄉青年，還是喜歡南投、決定移居的遷入民眾，縣府都能領取實質的獎勵，也是對青年返鄉就業的肯定，該計畫申請自即日起至115年12月10日止，名額有限，經費如提前用罄將另行公告通知。

縣府提醒，即日起就可透過「南投縣政府網路e櫃檯」(https://eservice.nantou.gov.tw/eservice/index，請點選熱門申辦)線上申請；更多資訊請關注【南投好青年】Fcaebook粉絲專頁以及南投縣青年發展所官方網站(https://youth.nantou.gov.tw)，計畫聯絡窗口：青年發展所職涯發展課蕭先生，電話：(049)2222136。

申請資格如下：

1.留鄉青年：113年１月１日起，應屆畢業青年，且於本縣尋職就業者。

2.返鄉青年：戶籍在本縣，自113年1月1日（含）以後從外縣市返鄉就業者。

3.移居青年：自113年1月1日（含）以後戶籍遷至本縣且於本縣就業者。

4.以按月計酬全時工作受僱，且連續受僱於同一雇主滿3個月以上。

5.依法參加勞工保險、就業保險或勞工職業災害保險者， 且實際工作地於本縣轄內。