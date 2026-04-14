泡泡瑪特港股大漲超8%　專家分析：LABUBU三麗鷗聯名帶動市場

▲泡泡瑪特旗下IP LABUBU與三麗鷗聯名。（圖／翻攝自微博，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

泡泡瑪特股價近期強勢反彈，14日盤中一度大漲超過8%，最高觸及164.6港元，市值回升至約2164億港元。在高盛看好新品需求及知名投資人段永平進場布局等利多刺激下，市場信心明顯回溫。

綜合陸媒報導，港股新消費龍頭泡泡瑪特股價重回160港元關卡上方，與一個月前因財報引發的劇烈波動形成對比。當時公司公布2025年財報，雖營收達371.2億元、年增184.7%，調整後淨利達130.8億元、暴增284.5%，表現亮眼，但市場因成長指引偏保守，股價反而在3個交易日內重挫超過30%。

隨後，段永平於投資社群平台頻頻發聲力挺泡泡瑪特，並確認已進場布局。他表示，自己採取「滿倉主義」，透過賣出看跌期權（賣put）方式建立部位，「若股價未跌破行權價可賺取權利金，若跌破則以約定價格買入」，並形容此策略為「開保險公司」。

段永平指出，泡泡瑪特的競爭優勢包括品牌關注度、藝術家簽約體系、全球門市布局，以及創辦人王寧與團隊的營運能力。他認為，儘管潮玩市場的持續性仍有爭議，但只要需求存在，泡泡瑪特仍屬優質商業模式，「未來會持續收集想要的持股比例」。

此外，多家券商近期也發布研究報告，看好公司發展前景。華鑫證券認為，LABUBU等IP爆紅驗證「超級IP效應」，未來隨海外市場拓展及新業態推進，成長空間仍大；太平洋證券則指出，公司透過主題樂園、展覽與周邊品牌，持續強化IP體驗，提升用戶黏著度。

高盛最新報告亦指出，泡泡瑪特3月推出與三麗鷗及FIFA聯名的新品，在中國線上渠道迅速售罄，顯示市場需求強勁。隨著新品動能與資本市場信心回升，泡泡瑪特股價也出現明顯反彈。