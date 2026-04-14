　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國表藝中心公布最新人事！兩廳院、歌劇院、衛武營藝術總監出爐

▲台北市 中正紀念堂 國家音樂廳 國家戲劇院▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國家表演藝術中心今日公布「兩廳院、台中歌劇院、高雄衛武營」三館藝術總監。（圖／資料照）

記者林育綾／台北報導

國家表演藝術中心第4屆董事會今（14）日下午召開首次會議，通過北中南三大場館藝術總監人事案。4月16日起，將由邱瑗接掌「國家兩廳院」、李惠美出任「台中國家歌劇院」藝術總監，「衛武營國家藝術文化中心」則由簡文彬續任。三館現任藝術總監任期，將於4月15日屆滿，相關交接依程序完成。

▲▼國家表演藝術中心通過三大場館藝術總監人事案，國家兩廳院藝術總監由邱瑗出任。（圖／國表藝中心）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲國家兩廳院藝術總監由邱瑗出任。（圖／國表藝中心）

國表藝中心董事長楊其文表示，3位總監皆具備深厚實務經驗與領導能力，能承擔「承先啟後」的重要角色。他說明，三大場館組織龐大，需同時面對表演團隊、藝文工作者與觀眾，並兼顧劇場經營、觀眾培育、產業發展與國際連結，期盼新任團隊在穩健基礎上推動創新，持續擴大台灣表演藝術影響力。

▲▼國家表演藝術中心通過三大場館藝術總監人事案，臺中國家歌劇院藝術總監由李惠美出任。（圖／國表藝中心）

▲台中國家歌劇院藝術總監由李惠美出任。（圖／國表藝中心）

在人事背景方面，邱瑗曾任國家交響樂團執行長，並自2018年起擔任台中國家歌劇院藝術總監。李惠美歷任國家場館要職，曾於2014至2018年出任國家兩廳院藝術總監，現亦為多項藝術節策展人。簡文彬則是國際知名指揮家，曾領導國家交響樂團，並自2018年起擔任衛武營藝術總監至今。

▼簡文彬續任衛武營國家藝術文化中心藝術總監。（圖／國表藝中心）

▲▼國家表演藝術中心通過三大場館藝術總監人事案，簡文彬續任衛武營國家藝術文化中心藝術總監。（圖／國表藝中心）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
436 1 0499 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／韭菜翻車！　矽光子熱門股聯亞驚爆6889.5萬違約交割
15檔「抓去關」新名單　處置到4／28
金管會怒「台新證下單出包要扛責任」　證交所火速實地查核
快訊／台中停車場飄惡臭　女子陳屍車內
沈春華轟「電視台裁員非常愚蠢」　親揭15年前出走原因
田馥甄鬆口認了「生命中最重要的男人是他」：一直陪伴彼此

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中消費力驚人！「一年貢獻25%營收」　女鞋霸主插旗漢神洲際

最強月老登場！台中單身聯誼配對率破8成　再推「女性揪伴禮」

國表藝中心公布最新人事！兩廳院、歌劇院、衛武營藝術總監出爐

白沙屯媽祖繞完香燈腳「突轉彎進廠」　起駕先找土地公打招呼

明天北東降雨機率增　周五鋒面通過再轉濕涼

快訊／台鐵發生死傷事故　福隆=大里單線行車

耗資3千萬！高雄再增15處科技執法地點曝光　7路口5月啟用

李洋捐1000萬！他道謝「願意整筆捐的人不多」　網讚：有高度

白沙屯媽祖進彰化！議會沒停駕卻衝往交通隊　員警超驚喜

松機導入人臉辨識免拿登機證　報到托運、登機一路刷臉通關

川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

白沙媽超猛香燈腳來了！自製7米2「巨香」　40公斤扛著走8天7夜

侵占眾量級收益又逃漏稅！家寧一家四口再開庭　她一身西裝抵達

女車主禮貌詢問求歸還機車...　霸道貓無視繼續坐還踏滿腳印

怪男闖黎明科大強抱學生　再衝馬路拉扯女騎士！遭警強制送醫

台中消費力驚人！「一年貢獻25%營收」　女鞋霸主插旗漢神洲際

最強月老登場！台中單身聯誼配對率破8成　再推「女性揪伴禮」

國表藝中心公布最新人事！兩廳院、歌劇院、衛武營藝術總監出爐

白沙屯媽祖繞完香燈腳「突轉彎進廠」　起駕先找土地公打招呼

明天北東降雨機率增　周五鋒面通過再轉濕涼

快訊／台鐵發生死傷事故　福隆=大里單線行車

耗資3千萬！高雄再增15處科技執法地點曝光　7路口5月啟用

李洋捐1000萬！他道謝「願意整筆捐的人不多」　網讚：有高度

白沙屯媽祖進彰化！議會沒停駕卻衝往交通隊　員警超驚喜

松機導入人臉辨識免拿登機證　報到托運、登機一路刷臉通關

明道2歲女兒高清正面照曝光！露齒笑「炸出超萌嘴邊肉」復刻神基因

國會評鑑雙冠王！陳亭妃奪兩大指標第一　強調人民才是最終考官

鼓山透店4人搶標　自然人砸1588萬拿下恐空歡喜

敗部戰線激烈　南投縣淘汰高雄市達8強目標

女慘遭2男潑白漆「瞬間變雪人」驚悚畫面曝　囂張行兇動機曝

快訊／韭菜翻車！　矽光子熱門股聯亞驚爆6889.5萬違約交割

澳洲和牛舌3種部位一次享用　信義區原木燒烤餐廳推出春夏新菜

花55元爽中200萬！台南柳營7-11開出特獎　幸運兒買麵包飲料抱走大獎

張育成未現身練習引關注　後藤賽前賣關子！確定沒先發

防汛超前部署！台南消防第六大隊安南區實兵演練　鎖定4處易淹水熱區

BIGBANG登科切拉　唱〈HARU HARU〉+〈LIES〉太催淚！

生活熱門新聞

香燈腳集體失格　女氣炸嗆「媽祖不會保佑你們」

白沙屯媽祖起駕疑錯過吉時　「山邊王爺」突暴衝

明變天！　雨區擴大

郭台銘16歲女兒太狂！　赴美參賽奪最高榮譽

肯吃苦又高薪「新人4個月嚇到離職」！網吵翻

「馬桶黃噁垢」刷不掉！達人撒1粉末還原　驚人對比照曝

三波變天！　周日「全台有雨」

S媽再傳痛失至親　心情極度悲傷

泡泡瑪特「忠孝SOGO店」無預警熄燈！粉絲曝內幕：活該

日本牙刷設計　7年級生：台灣30年前就有

白沙屯媽進香「完好餐盒」被丟路邊　信眾很心痛

松山機場「超嗆人臉辨識」　官方回應

白沙屯媽祖跨越大度橋進彰化　空拍人龍超震撼

「巴逆逆」就是神！　一句話讓台指期破36000點

更多熱門

相關新聞

台中歌劇院4檔跨界演出綻放舞台魅力

台中歌劇院4檔跨界演出綻放舞台魅力

春日藝文氣息升溫，台中國家歌劇院推出「Arts NOVA 藝想春天」系列節目，集結戲劇、音樂、舞蹈與跨界創作等多元演出，邀請觀眾走進劇場，感受春季限定的藝術能量。今年由「藝術好朋友」帶來4檔風格鮮明的作品，從獨腳戲到音樂劇場、從跨界樂舞到療癒系音樂劇，展現當代表演藝術的豐富樣貌。

葛萊美名家鉅獻！《夢與緋光》8月登陸衛武營

葛萊美名家鉅獻！《夢與緋光》8月登陸衛武營

衛武營合作台史博、南藝大　推動「台灣舞蹈記憶地圖」

衛武營合作台史博、南藝大　推動「台灣舞蹈記憶地圖」

高雄「恐龍酷樂園」狂吸28萬人次！誇張人海照曝光

高雄「恐龍酷樂園」狂吸28萬人次！誇張人海照曝光

高雄「恐龍酷樂園」免費看擬真恐龍

高雄「恐龍酷樂園」免費看擬真恐龍

關鍵字：

國表藝中心藝術總監兩廳院台中國家歌劇院衛武營

讀者迴響

熱門新聞

香燈腳集體失格　女氣炸嗆「媽祖不會保佑你們」

才喊要登台　26歲諧星突傳死訊

凱蒂佩芮爆性侵女演員！遭控「下體磨臉」噁到吐

2026裝修新制將上路 未來不再說做就做

22歲女開心買房！入行3年月薪20萬起　職業曝光

即／台中警喉嚨中槍　子彈貫穿頭蓋骨命危

獨／台新證下單出大包！重覆錯帳申報估逾1億元　公司：緊急處理中

樂天女孩點頭要嫁了！

白沙屯媽祖起駕疑錯過吉時　「山邊王爺」突暴衝

明變天！　雨區擴大

郭台銘16歲女兒太狂！　赴美參賽奪最高榮譽

京都11歲童來台前夕失蹤　繼父特殊職業引熱議

肯吃苦又高薪「新人4個月嚇到離職」！網吵翻

林志穎16歲帥兒飆高180公分！正面照曝光

「馬桶黃噁垢」刷不掉！達人撒1粉末還原　驚人對比照曝

更多

最夯影音

更多
川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％

川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％
不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面