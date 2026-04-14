國表藝中心公布最新人事！兩廳院、歌劇院、衛武營藝術總監出爐

▲國家表演藝術中心今日公布「兩廳院、台中歌劇院、高雄衛武營」三館藝術總監。（圖／資料照）

記者林育綾／台北報導

國家表演藝術中心第4屆董事會今（14）日下午召開首次會議，通過北中南三大場館藝術總監人事案。4月16日起，將由邱瑗接掌「國家兩廳院」、李惠美出任「台中國家歌劇院」藝術總監，「衛武營國家藝術文化中心」則由簡文彬續任。三館現任藝術總監任期，將於4月15日屆滿，相關交接依程序完成。

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▲國家兩廳院藝術總監由邱瑗出任。（圖／國表藝中心）

國表藝中心董事長楊其文表示，3位總監皆具備深厚實務經驗與領導能力，能承擔「承先啟後」的重要角色。他說明，三大場館組織龐大，需同時面對表演團隊、藝文工作者與觀眾，並兼顧劇場經營、觀眾培育、產業發展與國際連結，期盼新任團隊在穩健基礎上推動創新，持續擴大台灣表演藝術影響力。

▲台中國家歌劇院藝術總監由李惠美出任。（圖／國表藝中心）



在人事背景方面，邱瑗曾任國家交響樂團執行長，並自2018年起擔任台中國家歌劇院藝術總監。李惠美歷任國家場館要職，曾於2014至2018年出任國家兩廳院藝術總監，現亦為多項藝術節策展人。簡文彬則是國際知名指揮家，曾領導國家交響樂團，並自2018年起擔任衛武營藝術總監至今。

▼簡文彬續任衛武營國家藝術文化中心藝術總監。（圖／國表藝中心）