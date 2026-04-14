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具刑事歷練與領導能力　李貫豪接任池上聯合所所長

▲關山警池上聯合所新任所長報到。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲關山警池上聯合所新任所長報到。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局關山分局池上聯合所新任所長李貫豪於13日正式就任。關山分局表示，李員具備完整基層歷練與刑事偵查經驗，此次接掌所長職務，將為地方治安工作注入穩定力量。

關山分局指出，李貫豪為警專第31期畢業，投入警界後長期從事刑事偵查工作，歷練涵蓋毒品查緝、竊盜防制、詐欺案件偵辦及治安顧慮人口掌握等多元面向，辦案經驗豐富。106年通過考試晉任偵查佐後，持續精進專業能力，於113年8月晉升偵查隊小隊長，除辦案外亦肩負帶領團隊任務，展現良好領導與協調能力。

分局表示，李貫豪在職期間持續進修，於114年通過第一類警佐班考試，並於115年自中央警察大學畢業，授階巡官後分發返回關山分局服務。其工作態度積極、處事穩健，深獲各級長官與同仁肯定，此次獲派接任池上聯合所所長，具備相當專業基礎。

此外，李貫豪出身警察家庭，其父李日明為資深警察人員，已於99年退休，過去曾任關山分局錦安派出所所長，長年投入地方治安工作。分局指出，李員自幼即接觸警政環境，此次回到關山地區服務，對其個人而言亦具特殊意義。

關山分局表示，未來李貫豪將帶領團隊持續推動治安維護、交通安全及為民服務等工作，強化基層警政效能，營造更安全穩定的生活環境。

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