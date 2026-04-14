少子化危機席全台！婦產科專家洪秉坤將角逐桃園醫師公會理事長

▲桃園秉坤婦幼醫院院長洪秉坤將以其婦產科專業與長年經營基層醫院的經驗，在少子化浪潮下深化醫政溝通。（圖／洪秉坤提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對台灣少子化儼然已成為國安危機，社會結構面臨重大轉折，桃園秉坤婦幼醫院院長洪秉坤指出，面對「生不如養」趨勢，醫界如何與社會變革接軌成為關鍵課題，洪秉坤表示，將投入今年9月的桃園市醫師公會理事長改選，將婦產科專業與長年經營基層醫院經驗，在少子化浪潮下深化醫政溝通，推動數位轉型與法律後援，以守護醫護執業權益。

洪秉坤指出，最新統計顯示，國內寵物登記數量已突破300萬隻，首度超越13歲以下幼童總數。隨著台灣進入極低生育率時代，婦產科醫師首當其衝，對人口結構的變化感受最深。寵物數超過幼童數不僅是社會現象，更是國家安全的預警，醫界必須在政策面發揮更大的影響力，協助優化醫療環境。

▲桃園秉坤婦幼醫院院長洪秉坤將投入今年9月的桃園市醫師公會理事長改選。（圖／洪秉坤提供）

洪秉坤強調，參選政見中特別提出「數位發展」與「法律後援」兩大支柱。計畫設立「AI發展委員會」，推動人工智慧醫療在臨床與管理端的應用，提升醫療品質以應對人力不足的挑戰。此外，針對醫療現場日益嚴峻的勞資與醫療糾紛，洪秉坤承諾成立「法律智庫」與「勞資糾紛處理小組」，由專業律師團隊提供即時諮詢，持續深化的公會與檢、警、調單位的聯誼交流，建立互信機制，為桃園市醫師打造最強大的執業保護傘。

洪秉坤表示，將秉持「持續推動健康台灣」的使命，優化醫療工作條件並導入智慧科技，落實醫師公會的社會責任。9月的桃園市醫師公會理事長改選不僅是人選的更迭，更決定了桃園醫界如何在少子化時代中逆勢轉型，為市民與基層醫師開創雙贏局面。