李貞秀爆陳智菡放話「5000萬才肯走」　陳駁斥：完全子虛烏有

記者陳家祥／台北報導

民眾黨陸配立委李貞秀昨遭開除黨籍，因此喪失不分區立委資格，今（14日）她大動作反擊，還稱民眾黨立院黨團主任陳智菡向媒體爆料，指李「索要5000萬才肯下台」。對此，陳智菡駁斥，強調根本子虛烏有，這件事她本人從來沒有說過，也邀請李把具體證據拿出來，若真有其事她願道歉；她說，李聽了很多莫名其妙的訊息，有點被害妄想症，「當她把這樣的訊息到處散播，沒有跟我本人求證，我聽到了、也跟她說這絕對是沒有的，非常遺憾她到現在還在用這樣不實的假訊息攻擊我」。

▲民眾黨團主任陳智菡。（圖／記者陳家祥攝）



有關在節目上指陳智菡向媒體透露「李貞秀要5000萬才肯下台」，李貞秀說，「這是別人爆料的，在中評會開會之前，陳智菡就放話給媒體誣陷我說要5000萬才走人」，她說，那時候還跟陳清龍委員開玩笑說，「哇，5000萬喔，我說不要5000萬，500萬就好了，有這麼好的事嗎？但是後來媒體沒有報這段」。

李貞秀說，她確實有收到這消息，但是後來事實證明，有陳智菡跟媒體爆料，什麼她去跟柯主席哭哭啼啼，沒有的事，她從來都是請主席安心、她會過得很好。

李貞秀說，她的小孩也過得很好，所以才感謝主的決選，「今天我可以3年沒有任何收入撐到今天，我認為我已經很了不起了，我連房子都賣掉了，這些都是我心甘情願的，也是應該的」。她說，她的小孩比她還有錢，也都過得很好，完全不可能有什麼要養小孩的事情。

而針對李貞秀點名向媒體爆料5000萬才肯走人一事，陳智菡受訪直言，「子虛烏有」，李貞秀前委員身為前民意代表，講話應該要有基本的公信力，如果張口就造謠的話，恐怕會讓人對他的誠信大打折扣。

陳智菡表示，李貞秀所謂的「陳智菡去跟媒體爆料李貞秀要5000萬才肯下台」，這件事她本人從來沒有說過，也邀請李把具體證據拿出來，「如果有哪個媒體她敢出來說我真的有這樣說，我絕對會跟她道歉，但是我從來沒有說過這件事，甚至沒有這樣的印象」。

陳智菡說，李貞秀委員聽了很多莫名其妙的訊息，有點被害妄想症，認為大家都要陷害她，「基本上我認為這訊息非常荒謬，當她把這樣的訊息到處散播，沒有跟我本人求證，我聽到了、我也跟她說這絕對是沒有的，非常遺憾她到現在還在用這樣不時的假訊息攻擊我」。