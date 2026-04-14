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61人食物中毒！內壢上野烤肉飯道歉　疑馬鈴薯沙拉出問題

▲▼桃園內壢一家烤肉飯便當傳出疑似食物中毒案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園烤肉飯店傳出食物中毒案例，目前人數已新增至61人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、葉品辰／桃園報導

桃園市內壢一間烤肉飯店爆發疑似食物中毒事件，受害人數持續攀升。桃園市衛生局今(14)日最新統計，出現腸胃不適症狀者已增至61人，均曾食用同一店家餐點後出現上吐下瀉等情形。業者也出面致歉，並坦言初步懷疑與「馬鈴薯沙拉」有關，但確切原因仍待檢驗結果釐清。

事件起於有民眾在臉書社團發文，表示女兒13日晚間食用該店雞腿飯後，深夜開始劇烈嘔吐，引發大量網友回應自身或家人也出現類似症狀，甚至直呼「急診都是吃這家的」。隨著通報案例增加，衛生局統計人數已從原先的38人上修至61人。

▲桃園烤肉飯店傳出食物中毒案例，店家出面說明。（圖／翻攝自Facebook社團／內壢大小事）

衛生局指出，已第一時間啟動食品中毒調查機制，並派員前往稽查，針對食品製備流程、環境衛生、人員管理及食材保存進行全面查核，同時抽驗高風險食材及環境檢體送驗，目前也已依法勒令業者暫停營業，以防止風險擴大。

對此，業者（上野烤肉飯內壢店）在臉書發出聲明，向受影響消費者致歉，強調已全面配合調查並暫停營運，針對原料來源與製作流程進行清查。業者表示，已將相關樣本送驗，初步懷疑可能與13日供應的「馬鈴薯沙拉」有關，但實際原因仍須等待官方檢驗結果確認。若最終確認為店家疏失，將負起醫療費用及相關損失賠償責任。

衛生局補充，檢驗時程約需3至5週，將加速作業釐清致病原因，並持續追蹤就醫民眾健康狀況，若確認違反食品安全相關規定，將依法裁罰甚至移送法辦。

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