白沙屯媽祖繞完香燈腳「突轉彎進廠」　起駕先找土地公打招呼

▲昨（13）日晚間，白沙屯媽祖鑾轎駐駕於台中市清水區的壓力儲水桶製造商「笠毅工業」。（圖／笠毅工業提供）



記者游瓊華／台中報導

「粉紅超跑」白沙屯媽祖進香之旅不斷有感人插曲傳出！昨（13）日晚間，媽祖鑾轎駐駕於台中市清水區的壓力儲水桶製造商「笠毅工業」。廠方透露，原本媽祖第一時間已直接經過公司門口，大家一度以為今年無緣，沒想到媽祖在照顧完門口的香燈腳後，竟突然轉彎折返進入廠區，讓全體同仁又驚又喜。此外，今日凌晨起駕離開前，媽祖鑾轎又一如以往，朝廠區內的土地公廟致意後才離去，「像是跟老朋友打招呼般」，讓人感動。

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▲過往幾次粉紅超跑駐駕後，離開前都會先走到廠區內的土地公廟後才離開。（圖／笠毅工業提供）



笠毅工業副總經理賴明佑表示，白沙屯媽祖過去幾年已多次駐駕及停駕該廠，每逢媽祖到來，員工都深感興奮與感動。他感性地說，感謝媽祖冥冥之中的保佑，讓公司在近年動盪的景氣中，依然能維持平順發展，「這是此世道最大的福氣」。

這段緣分背後還有個神奇故事，賴明佑提到，公司於2009年從大雅遷至清水現址，當時舊廠區供奉的土地公僅有一張「福德正神」照片。遷廠後，董事長夫人夢見土地公託夢希望能獲金身，廠方遂於新廠區設置土地公廟並供奉神像，過往幾次粉紅超跑駐駕後，離開前都會先走到土地公廟後才離開。

▲笠毅工業副總賴明佑也透露一小故事，董事長夫人夢見土地公託夢希望能獲金身，廠方遂於新廠區設置土地公廟並供奉神像。（圖／笠毅工業提供）



令人嘖嘖稱奇的是，昨日媽祖鑾轎抵達時，門口有眾多香燈腳等候「稜轎底」，待所有信眾完成儀式後，鑾轎突然回頭進入廠區駐駕。今日凌晨起駕離開前，媽祖鑾轎更特地朝廠區內的土地公廟前進，彷彿向老朋友致意般停留後才繼續行程。廠方表示，媽祖的慈悲與對「老朋友」的關照，讓全體員工備感溫暖。