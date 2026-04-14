喊滅伊朗文明、開嗆教宗！川普失控言行不斷　前幕僚也嘆：他瘋了

▲ 川普驚天言行不斷。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普近來極端言行頻頻震驚各界，從揚言「讓整個伊朗文明在今夜消亡」，到深夜發文痛批呼籲和平的教宗良十四世「在犯罪問題上軟弱、外交政策糟糕透頂」，再到發布AI合成自己化身耶穌形象的圖片又刪文，一連串失控舉動已讓外界對他心理狀態的討論升溫至前所未有的程度。

《紐約時報》指出，這波質疑聲浪不再僅限於民主黨或心理健康專業人士，更蔓延至昔日盟友、退役將領乃至美國右派政治圈。

昔日盟友也傻眼 極右派批川普「失心瘋」

近期才和川普決裂的前共和黨聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）接受CNN訪問時直言，威脅摧毀伊朗文明「已不是強硬外交辭令，而是瘋狂之舉」，主張啟動憲法第25修正案將其免職。極右派播客主持人歐文斯（Candace Owens）更形容川普是「有種族滅絕傾向的失心瘋」；Infowars創辦人瓊斯（Alex Jones）也坦言川普「語無倫次，聽起來腦子不太靈光」。

曾任川普第一任期白宮律師的科布（Ty Cobb）更直言，川普「顯然已經瘋了」，深夜接連PO出激進貼文「充分彰顯他的瘋狂程度」；前白宮新聞秘書葛里沙姆（Stephanie Grisham）也公開表示，「他的狀態顯然不對勁。」

川普怒嗆批評者：智商低下、蠢貨

面對各方批評，川普則發表長文怒斥，「他們有個共通點，就是智商低下」，「他們是蠢貨，他們自己知道，他們的家人知道，其他人也知道！他們是瘋子、麻煩製造者。」

民主黨人在國會同樣砲聲隆隆，參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）稱川普是「極度病態的人」；眾院少數黨領袖傑弗瑞斯（Hakeem Jeffries）說他「失控且行事乖張」。眾議員拉斯金（Jamie Raskin）更去函白宮醫師，要求對川普進行心智評估，指其行為呈現「與失智症及認知衰退相符的跡象」。

白宮對此強硬回應，發言人英格爾（Davis Ingle）強調，川普「思維敏銳、精力無人能及」，並將上述批評定調為政治攻擊。部分支持者則主張，川普的驚人言行出於精密計算，旨在對伊朗施加最大壓力，屬於談判策略的一環。

民調警訊 6成認為川普愈來愈反覆無常

然而多項民調數據顯示，民心的確有所動搖。《路透》與益普索（Reuters/Ipsos）今年2月的調查發現，多達61%美國民眾認為川普隨年齡增長愈發反覆無常，認為他「思路清晰、能夠應對挑戰」的比例僅剩45%，相較2023年的54%明顯下滑。輿觀（YouGov）去年9月的調查也顯示，有49%受訪者認為川普年紀太大、不適合擔任總統，遠高於2024年2月的34%。

歷史學家：美國史上前所未見的總統心理爭議

普林斯頓大學歷史學家澤利澤（Julian E. Zelizer）指出，除尼克森之外，美國史上從未有總統的心理狀態受到如此長期且持續性的質疑，且如今這一切幾乎都在社群媒體和電視上公開上演，影響層面遠超以往。

澤利澤也觀察到，相較於第一任期，川普身邊幾乎沒有願意出面勸阻的顧問，「當他做出那些事的時候，周圍的人全都低著頭，一聲不吭。」