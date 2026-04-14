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襪子是破案關鍵！京都11歲男童失蹤案　專家點出驗屍重點

▲安達結希。（圖／京都府警察）

▲安達結希失蹤多日，警方尋獲一具疑似他的遺體，目前仍待確認身分。（圖／京都府警察）

記者王佩翊／編譯

日本京都府南丹市11歲男童安達結希失蹤20多天，13日傍晚出現新進展，警方在距離學校約2公里的山林中發現一具男童遺體，儘管待驗屍結果出爐才能確認身分，但目前遺體大致特徵都顯示，應該就是失蹤男童。前刑事專家指出，男童襪子的破損程度、腳底傷痕以及指甲縫隙將成為破案的重要關鍵。

特徵高度吻合！深藍色上衣、「84」圖樣與失蹤日一致

根據《每日新潮》報導，這具男童遺體被發現時穿著深藍色刷毛外套與米色長褲，內裡則是一件印有「84」數字的運動上衣，與3月23日安達結希失蹤當天的穿著完全一致。由於死後已有一段時間，京都府警正透過解剖，調查死因與確切身分。

警界人士點出破案關鍵：襪子裡的秘密

安達結希3月23日失蹤後，家屬3月29日在學校西北方約3公里的山區中，發現了安達平時使用的黃色書包。詭異的是，當地消防團曾於3月24、25及28日針對該區域進行過三次密集搜索，當時皆未發現任何物品。此外，在發現書包的29日以前，當地曾下雨，然而書包被發現時卻異常乾淨，讓案件更加撲朔迷離。

4月7日，警方再度動員人力集中搜索男童住家附近山區。最新報導指出，警方12日在學校西南方約6公里的深山中，尋獲疑似為安達所穿著的黑色運動鞋。而被發現的男童遺體的確並未穿鞋。

針對遺體「沒穿鞋」的狀態，警界人士分析，這將是案件的關鍵突破點。如果男童是因家出走或迷路在山中遊蕩，襪子應會有嚴重的破損或是沾染泥土，且腳底會有行走產生的傷痕，因此從襪子的破損程度，到襪子上沾到的土壤以及植物成分，都將成為辦案重點。

反之，若襪子相對乾淨或腳底無傷，則遭歹徒強行擄走後棄屍的可能性將更大。此外，遺體的頸部是否有勒痕、喉部骨頭是否骨折等細節也須確認，或是是否有遭束縛的傷痕，以排查他殺的可能性。

警界人士強調，如果此案涉及他殺，那麼死者可能會與第三者發生爭執，因此死者的指甲縫、衣服上的纖維，如果有不屬於本人的皮膚碎片或是毛髮，都可以驗出DNA。

另一方面，甚至胃裡的內容物也是調查重點，若能比對出他失蹤前最後一餐與胃中殘留物的消化程度，就能推算出死亡時間。

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