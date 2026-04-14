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301談判準備好了！　卓榮泰曝：將檢討設常駐談判官

▲▼行政院長卓榮泰、農業部長陳駿季。（圖／記者詹詠淇攝）

▲行政院長卓榮泰（右）。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

美國貿易代表署（USTR）於美東時間3月11日宣布，針對包括台灣在內的16個主要貿易夥伴啟動301條款調查，301條款將在5月5日於美國華盛頓召開公聽會，行政院長卓榮泰今（14日）表示，我方將派與美方相對層級的人員參加，相關資料、談判內容都已準備好了。至於未來是否會設置談判官與常態化的辦公室？卓榮泰說，現行經貿辦是任務性編組，在這次對美談判後，「我們已經編了6位的常設的文官在裡面了」，觀察其他國家的談判機構，也認為有必要做這樣的檢討，往這方向跨出一步。

立法院今（14日）下午進行外交及國防組、經濟組施政質詢。國民黨立委李彥秀關切301條款，並指出，明天就是4月15日，接下來我方要提出書面的評論跟公聽會，5月5日要在美國華盛頓召開公聽會，這部分我方準備好了沒？「半導體跟晶片對我們來說太重要了」，她聽到半導體產業都擔心，若301條款談不好，會增加其關稅成本等。

「我們到底有沒有信心？因為川普又一直不斷在講說，台灣搶走美國晶片的工作機會」，李彥秀表示，且美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）也說過，無論過去台美對等貿易協定（ART）怎麼談，301條款是獨立的，我方到底有無信心通過301條款？我方準備好回應了嗎？

行政院長卓榮泰回應，過去1個半月以來，雖然政院非常努力處理中東情勢整個安定民生的重要工作，但沒有放棄對美談判，尤其是放連假的這一兩天，包括這週六日，還在緊鑼密鼓的準備工作，目前也準備好了。

李彥秀詢問，我方會派人到5月5日的公聽會現場嗎？經濟部長龔明鑫表示，駐美代表會派人參加。卓榮泰說，5月5日會是跟美方相對層級的人員來參加，但資料、談判內容我們都準備妥當。

李彥秀追問，經貿辦副總談判代表顏慧欣點出核心問題，台灣在國際貿易的談判角色越來越重要，經貿談判辦公室是任務編組，未來台灣在國際貿易、半導體晶片，任務編組到底足不足夠？不管政黨輪不輪替，人才培訓對國家都非常重要，國際上無論是RCEP或CPTPP，或者是現在跟美國的談判，未來會不會設置談判官，甚至是常態化的辦公室？

卓榮泰指出，隨著台灣在國際經貿地位上越發重要，這種常設性的談判機構，過去我們是沒有，是任務編組，「這一次我們在對美談判開始之後，我們已經編了6位的常設的文官在裡面了」。我們也觀察其他各國的談判機構，「我覺得我們是有必要做這樣的檢討，往這一步跨」。

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