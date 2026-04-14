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快訊／2幼貓裝籠丟大海嗆「淹死你們」　冷血男找到了下場曝光

▲▼ 冷血男「2幼貓裝籠」丟大海！冷血嗆：浸豬籠淹死你們　網全炸鍋 。（圖／翻攝自臉書粉專「邵柏森-虎哥救援大小事」）

▲冷血男「2幼貓裝籠」丟大海！冷血嗆：浸豬籠淹死你們。（圖／翻攝自臉書粉專「邵柏森-虎哥救援大小事」）

記者賴文萱／高雄報導

近日網路流傳一段令人氣憤的虐貓影片，一名社群帳號名為「周周」的男子將漁船上的兩隻小貓裝籠直接丟入大海，直呼「臭野貓剛好浸豬籠，淹死你們」，影片曝光後，讓網友全都炸鍋。對此，高雄市動保處展開多方查證，今（14）日找到惡劣虐貓的萬姓男子，他坦言是他所為，但否認有把貓虐死，後續將依動保法查處。

臉書粉專「邵柏森-虎哥救援大小事」發文指出，網路上有一個帳號叫「周周」的人，在限時動態上貼虐待船上貓咪的影片，他有放慢截圖確認兩隻小貓真的被丟進海中。他痛批「有夠扯…虐待動物還敢給我這麼囂張！」，針對此案已經通報高雄動保處，虐待動物致死的話，涉及刑事責任，貓咪有丟入海中，可能需要警方跟海巡署介入調查。

▲▼ 冷血男「2幼貓裝籠」丟大海！冷血嗆：浸豬籠淹死你們　網全炸鍋 。（圖／高雄市議員黃文益提供）

▲冷血男「2幼貓裝籠」丟大海！漁船位置找到了。（圖／高雄市議員黃文益提供）

影片曝光後引發網友動怒，發動肉搜，後續追出疑似虐貓人士位置在高雄。高雄市動保處今日上午接獲網友通報虐貓案件，指稱有不明人士在本轄林園區靠港漁船上，將貓隻裝於籠具並中丟入海中，動保處獲報後立即展開多方查證，經網友留言提供影片及漁船編號，並由市府海洋局聯繫船主，得知行為人疑似為萬姓男子，並提供聯絡電話。

後經動保處與萬姓男子聯絡，其坦承為本案行為人，但否認有把貓虐死，動保處已派員會同警方向萬君製作筆錄，後續將依動保法相關法規查處。依動保法第25條第1項規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，處二年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金。

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