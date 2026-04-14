韓修正電子入境卡平息風波　陸外交部：標註為「中國台灣」理所當然

▲南韓電子入境卡系統改版完成。（圖／取自e-arrivalcard）

記者魏有德／綜合報導

南韓電子入境卡（E-Arrival Card）日前出現的「CHINA（TAIWAN）」爭議，在「前一出發地」及「下一目的地」欄位正式刪除後平息。對此，大陸外交部發言人郭嘉昆今（14）日在例行記者會上被問及此事時強調，「台灣是中國的一部分，標註為中國台灣理所當然。」

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

郭嘉昆指出，中韓建交聯合公報明確規定，大韓民國政府承認中華人民共和國政府為中國的唯一合法政府，並尊重中方只有一個中國、台灣是中國的一部分之立場，「李在明總統今年年初接受中國媒體專訪以及對中國進行國事訪問時，都明確表示尊重一個中國的立場。」

郭嘉昆表示，台灣是中國的一部分，標註為中國台灣理所當然，中方在台灣問題上的立場是明確的、一貫的，「一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，也是中國與包括韓國在內的世界各國和有關組織建立和發展關係的政治基礎。」

郭嘉昆強調，希望韓國政府充分認識到台灣問題事關14億多中國人民的民族感情，堅持中韓建交聯合公報有關精神，恪守一個中國原則，抵制、反對任何形式的台獨，同中方一道以實際行動推動中韓關係健康穩定發展。”