獨／渣男家暴女友還餵毒！丟包摩鐵害命　遭押4月求交保落空

▲陳男帶女友到台中開房間，卻對女友拳打腳踢，又餵食毒郵票與安毒，導致女友身亡，日前遭起訴。（示意圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市去年11月發生一起命案，一名陳男帶著35歲吳姓女友到台中開房間，結果一路上先是不斷對吳女拳打腳踢，後來又與一名閆女一同對吳女餵毒，陳男見事情大條了，稱要去藏匿槍與毒落跑，獨留閆女，吳女被送醫後仍宣告不治。檢方日前以轉讓禁藥致死罪偵結起訴2人，預計由國民法官審理，陳男近日請求交保遭拒。

檢警調查，陳男跟死者吳女是同居男女朋友關係，去年11月7日晚間，2人搭乘一名友人車輛從桃園南下台中，在車上時，陳男就先對吳女掌摑，直到隔（8）日凌晨2點多，眾人已經抵達台中南區，陳男又當眾在一間超商門口踢踹吳女臀部，2人又一同到大里一間摩鐵開房間，陳男仍持續對吳女拳打腳踢。

8日，陳男徒手不斷攻擊吳女身體、臉部以及肩膀，用腳踹吳女胸口，導致吳女全身有多達20處瘀青或是擦挫傷，連眼睛也被打成熊貓眼。當晚，陳男明知吳女已經被自己打到虛弱不堪，竟然又拿出安非他命置入玻璃球燒烤，拿給吳女吸食，閆女來找陳男討錢，陳男又指示閆女拿出毒郵票（麥角二乙胺，LSD）給吳女服用。

直到9日凌晨1點多，吳女因為兩種毒品混合作用下陷入昏迷，陳男見狀，跟閆女說自己要去藏毒品跟槍枝，隨即落跑，閆女則留在現場，由救護人員到場將吳女送醫，但吳女仍因毒品中毒而亡。

檢方認定，陳男與閆女都是涉犯藥事法之轉讓禁藥致人於死等罪嫌，均為共同正犯，陳男另犯傷害罪，先前已經起訴在案，預計由國民法官審理。

陳男近日提出停止羈押請求，稱本案沒有其他潛在共犯，請求法院交保，若不行，也希望能解除禁見。

但法院認為，陳男經法官訊問後僅坦承傷害罪，否認轉讓禁藥致死罪，並且前後供述不一。依照卷內事證，仍認為陳男涉嫌重大，且陳男過往有多次前科，又遭到通緝紀錄，本案發生後又獨自離開現場，要求閆女擔罪，認定陳男有逃亡之虞，駁回聲請。

