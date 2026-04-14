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獨／渣男家暴女友還餵毒！丟包摩鐵害命　遭押4月求交保落空

▲▼歐美最夯的「啟靈」毒郵票入境，電信警察破獲千張。（圖／民眾提供，下同）

▲陳男帶女友到台中開房間，卻對女友拳打腳踢，又餵食毒郵票與安毒，導致女友身亡，日前遭起訴。（示意圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

台中市去年11月發生一起命案，一名陳男帶著35歲吳姓女友到台中開房間，結果一路上先是不斷對吳女拳打腳踢，後來又與一名閆女一同對吳女餵毒，陳男見事情大條了，稱要去藏匿槍與毒落跑，獨留閆女，吳女被送醫後仍宣告不治。檢方日前以轉讓禁藥致死罪偵結起訴2人，預計由國民法官審理，陳男近日請求交保遭拒。

檢警調查，陳男跟死者吳女是同居男女朋友關係，去年11月7日晚間，2人搭乘一名友人車輛從桃園南下台中，在車上時，陳男就先對吳女掌摑，直到隔（8）日凌晨2點多，眾人已經抵達台中南區，陳男又當眾在一間超商門口踢踹吳女臀部，2人又一同到大里一間摩鐵開房間，陳男仍持續對吳女拳打腳踢。

8日，陳男徒手不斷攻擊吳女身體、臉部以及肩膀，用腳踹吳女胸口，導致吳女全身有多達20處瘀青或是擦挫傷，連眼睛也被打成熊貓眼。當晚，陳男明知吳女已經被自己打到虛弱不堪，竟然又拿出安非他命置入玻璃球燒烤，拿給吳女吸食，閆女來找陳男討錢，陳男又指示閆女拿出毒郵票（麥角二乙胺，LSD）給吳女服用。

直到9日凌晨1點多，吳女因為兩種毒品混合作用下陷入昏迷，陳男見狀，跟閆女說自己要去藏毒品跟槍枝，隨即落跑，閆女則留在現場，由救護人員到場將吳女送醫，但吳女仍因毒品中毒而亡。

檢方認定，陳男與閆女都是涉犯藥事法之轉讓禁藥致人於死等罪嫌，均為共同正犯，陳男另犯傷害罪，先前已經起訴在案，預計由國民法官審理。

陳男近日提出停止羈押請求，稱本案沒有其他潛在共犯，請求法院交保，若不行，也希望能解除禁見。

但法院認為，陳男經法官訊問後僅坦承傷害罪，否認轉讓禁藥致死罪，並且前後供述不一。依照卷內事證，仍認為陳男涉嫌重大，且陳男過往有多次前科，又遭到通緝紀錄，本案發生後又獨自離開現場，要求閆女擔罪，認定陳男有逃亡之虞，駁回聲請。
 

時間 地點 角色 事件內容
114年11月7日 18:00許 桃園市中山路某賣場 陳男、吳女、李男 三人搭乘租賃車前往台中，陳男在車上掌摑吳女臉部。
114年11月8日 02:57 台中市南區某超商 陳男、吳女 陳男下車以腳踹吳女臀部。
114年11月8日 03:00許 台中市某汽車旅館 陳男、吳女 陳男持續以拳頭毆打吳女的臉、頭、肩膀及身體。
114年11月8日 18:41前某時 台中市某汽車旅館 陳男、吳女 陳男轉讓甲基安非他命予吳女吸食。
114年11月8日 18:41 台中市某汽車旅館 閆女 閆女進入摩鐵房間向陳男索取欠款。
114年11月8日 20:00許 台中市某汽車旅館 陳男、吳女 陳男再次對吳女施暴，拳打臉部、頭部並腳踹胸口，吳女全身多處瘀青。
114年11月8日 21:00許 台中市某汽車旅館 陳男、閆女、吳女 陳男指示閆女拿出LSD（毒郵票）交予吳女口服，二人共同轉讓禁藥。
114年11月9日 01:00許 台中市某汽車旅館 吳女 吳女因混合吸食安非他命與LSD引起交互作用，陷入昏迷。
114年11月9日 01:24 台中市某汽車旅館 陳男、閆女、吳女 陳男為藏匿槍毒逃離現場，留下閆女陪同昏迷的吳女。
114年11月9日 02:01 N/A 吳女 吳女送醫後宣告不治，死因為毒品中毒。
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