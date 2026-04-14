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沒討錢？被問「任期結束每月20萬薪水嗎？」　李貞秀：不然呢？當然啊

▲▼民眾黨陸配立委李貞秀首次總質詢受挫，離開立院接受媒體聯訪時語氣激動數度哽咽。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨陸配立委李貞秀。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨陸配立委李貞秀昨遭開除黨籍，因此喪失不分區立委資格。今（14日）她大動作反擊，中午起連上了三立兩個政論節目，控訴黨主席黃國昌要置她於死地。李下午受訪時說，當初願意相忍為黨、做到8月31日主動下台，但若這樣都不能，就照黨章，否則誰得利誰買單，認為要讓壞人付出代價。儘管否認討錢，但她說，內部會議時黨團主任陳智菡有問，「妳（李）的意思是，一直到任期結束每個月20萬薪水嗎？我就說不然呢？當然啊」。

李貞秀今下午受訪時強調，她願意接受中評會決議，她要還原事實，她有講不拿民眾黨、柯文哲一分錢，直指中評會沒有還原事實，「黃國昌為什麼要跳出來致我於死地，完全顛倒黑白？」

李貞秀表示，從一開始，是黨高層主動跟她講要談怎麼補償，「我跟他們說我只要做滿第一個會期，我不要民眾黨、柯文哲任何一分錢，也不接受任何職務安排，從此我就跟政治無關」；但如果連做滿到8月底第一個會期都要阻撓，那她必須2年做好做滿，「否則依照黨章，哪一點可以開除我？我的失言已經即時道歉了」。

李貞秀強調，她從頭到尾沒有主動提錢，她堅持第一個會期要做滿，證明陸配在台灣參政的正當性，也可以讓大家看看陸配有能力有資格在立法院問政，所以必須在做好這個會期，「為什麼我願意做一個會期就願意退？我願意保護民眾黨，不要讓所有選將受到影響，我可相忍為黨主動下台，但是如果連這樣都不能，要麼照黨章，要麼誰得利誰買單，這句話我講過」。

李貞秀提到，她為了民眾黨這個職位，盡忠盡責，跑所有地方選舉組織全部都是花自己的錢，「這2、3年我花了上千萬，我沒有要求民眾黨給我一分錢補償，我認為這是我份內的事情」。

「今天是什麼樣的人處心積慮要把我這個陸配立委砍掉？是誰要幫民進黨解決問題？是誰要幫民進黨把我這塊石頭搬走？」李貞秀說，今天正常她可以2年做好做滿，沒有犯任何黨章被開除的時候願意自動退，只做第一個會期，還要逼她馬上走的話，就是所謂的4月7日請辭，「我說那誰得利誰買單，我必須要讓壞人付出代價，而且我說基督徒不怕談錢，錢可以榮耀上帝，今天你壞人想幹壞事連這點成本都付不出來，我看不起你」。

但當媒體追問，當初是誰有提到價格？李貞秀說，「沒有人講到價格，好像陳智菡有講說『所以妳的意思是，一直到任期結束的每個月20萬薪水嗎？』，然後我就說，『不然呢？當然啊』」。

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