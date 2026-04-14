快訊／宏泰人壽25億售地涉弊！檢調大搜索...約談林鴻南等26人

▲宏泰集團主席林鴻南因旗下宏泰人壽賣地案遭檢調約談。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

宏泰集團旗下宏泰人壽，在2019年以25億餘元出售淡海段土地，被金管會懷疑違反內部處理準則，造成宏泰人壽損失，台北地檢署14日指揮調查局兵分12路搜索宏泰人壽總公司等處，並通知集團主席林鴻南、時任宏泰人壽董事長以及土地買方等8被告與18名證人到案。

宏泰人壽(2876)是股票公開發行公司，2019年5月14日公告董事會決議，公開標售新北市淡水區淡海段4、4-1地號不動產，根據會計師查核，這筆土地公開標售作業在8月6日完成，以總價25億4504萬元賣給泰和建築經理公司，產生利益7.9億元。

金管會調查這筆標售案過程與買賣雙方背景後，懷疑交易案違反宏泰人壽內部的「取處資產處理準則」，可能造成宏泰人壽損失，因此函送台北地檢署告發，檢察官陳雅詩14日指揮調查局北機站搜索並約談交易雙方與承辦人員到案釐清，全案朝《證券交易法》非常規交易罪嫌方向偵辦。

特殊的是，與林鴻南傳出婚變的前妻王婉玲今也遭檢調約談，王婉玲不滿婚姻生變，2024年至其名下的辦公大樓大鬧，保全通報後，林鴻南找來律師到場蒐證，沒想到王婉玲疑賞王姓律師巴掌並奪取其手中的手機，結果吃上官司，遭台北地檢署起訴。