王欣儀爭取敬老點數「跨月累計」　北市府秘書長承諾7月前提方案

▲北市議員王欣儀。（圖／王欣儀提供）

記者郭運興／台北報導

台北市敬老卡福利可望再升級，北市議員王欣儀13日表示，過去市府常拿「晶片技術限制、寫不進去」當擋箭牌，無法將敬老點數跨月累點，但技術瓶頸早已突破，市府沒有理由原地踏步，重點在於「不要每個月清零」，應讓長輩有更多時間消化點數。北市府秘書長王玉芬現場允諾，將會積極推動，並承諾在3 個月內召集相關單位研議問題所在與解決方案。

王欣儀於民政部門質詢時，針對長輩們頻頻抱怨的敬老卡點數「當月清零」困擾問題，提出具體對策。她指出，許多長輩反映，因身體不適或天氣不佳而無法出門，導致當月敬老點數無法使用結果當月就會被歸零報廢，覺得市府的福利「給得很沒誠意」！

王欣儀表示，過去她爭取多年想解決「跨月歸零」的問題，市府一再表示是因技術受限無法跨月使用，但如今 7 月換發「二代卡」在即，技術瓶頸已迎刃而解，她要求市府應順勢落實點數累計制度，別讓長輩的福利減損縮水！

王欣儀在質詢時揭露數據，目前能每月將點數全數用完的長輩僅佔 6%！市府過去不調高點數是認為「用不完」，這邏輯根本是本末倒置；推行敬老卡就是要鼓勵長者多多使用，市府多年來卻未曾進一步檢討、了解原因，不思解決根本問題，這樣的敬老政策變成只是「喊假的、好聽的」！

對此，社會局長姚淑文當場允諾，將與悠遊卡公司進行原因檢討，包含醫療需求等，預計在2個月內提出相關分析報告、對症下藥來作為政策調整的依據。

王欣儀說，過去市府常拿「晶片技術限制、寫不進去」當擋箭牌，無法將敬老點數跨月累點，但今年 7 月起即將換發「二代卡」，技術瓶頸早已突破，市府沒有理由、藉口再原地踏步，若繼續消極不作為，就是行政怠惰、甚至是瀆職！

王欣儀表示，理解預算結算需要週期，點數也不一定要無限期累積，但至少市府可以研議採「每季清」或「每半年清」，重點在於「不要每個月清零」，應讓長輩有更多時間消化點數！

秘書長王玉芬現場允諾，將會積極推動，並承諾在3 個月內召集相關單位研議問題所在與解決方案，同步推出如何累計的政策方案！