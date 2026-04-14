伊朗戰爭重創！亞太經濟損失近3000億美元　聯合國示警1情況更慘

▲3月16日，斯里蘭卡可倫坡（Colombo）的加油站大排長龍。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

聯合國開發計畫署（UNDP）14日發布最新報告指出，伊朗戰爭恐將為亞太地區帶來970億至2990億美元的經濟損失，同時可能導致全球3200萬人面臨貧窮風險，其中880萬人都在亞太地區。

經濟損失巨大 若無後路恐翻3倍

這份聯合國報告指出，970億至2990億美元的經濟損失，相當於該區域GDP的0.3%至0.8%，主要原因是運輸、電力與食物的成本上升。

UNDP亞太區域主任維格納拉賈（Kanni Wignaraja）指出，目前局勢猶如「一場瞬間爆發的巨大衝擊，一切都陷入停頓」。若各國能夠迅速調整應對，經濟損失有望控制在970億至1000億美元，但若儲備耗盡且缺乏後援，損失規模恐將暴增至3倍。

不只能源 糧食危機也浮現

CNN指出，隨著荷莫茲海峽遭到美伊「雙重封鎖」，全球能源市場陷入歷史性危機，原油與天然氣價格飆漲，並對經濟成長預測造成負面影響。身為中東能源進口大國的亞洲首當其衝，各國努力節省燃料與電力，同時尋找替代能源，但可行方案既少且昂貴，政府應對的壓力恐怕越來越大。

▼荷莫茲海峽關閉的影響不僅限於能源供應。（圖／路透）



聯合國糧食及農業組織（FAO）另一份報告指出，由於來自中東地區的石油、天然氣、尿素及肥料等農業物資供應中斷，食物短缺問題恐怕達到災難級程度，一些國家可能需要財政援助以獲得種植季節所需要的肥料，以避免全球糧食危機。

經濟成長下修 無法瞬間恢復

許多機構都對石油危機帶來的嚴重經濟影響發布嚴峻警告，而且隨著危機持續時間越長，後果恐怕更加嚴重。

國際貨幣基金（IMF）14日發布的最新報告中下修經濟成長預估值，並稱肥料價格高昂恐讓4500萬人陷入糧食不安全的困境。總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）坦言，即便是最樂觀的預測情境，經濟成長也仍會下修，原因包括「基礎設施嚴重破壞、供應鏈中斷、失去信心與其他長期負面衝擊」。

分析人士表示，即便荷莫茲海峽立刻重新開放，也需要數月時間才能恢復正常市場條件。喬治艾娃說，「即便在最理想的情況下，也不會乾淨俐落地恢復原本的狀態」。

亞洲開發銀行（ADB）也把亞太地區2026及2027年的經濟成長預測從5.4%調降至5.1%，原因是來自中東的商品供應中斷。與此同時，該區域的2026年通膨率也將從去年的3%升至3.6%。