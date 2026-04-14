　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗戰爭重創！亞太經濟損失近3000億美元　聯合國示警1情況更慘

▲▼中東戰爭,美伊戰爭,能源危機。3月16日，斯里蘭卡可倫坡（Colombo），加油站大排長龍。（圖／路透）

▲3月16日，斯里蘭卡可倫坡（Colombo）的加油站大排長龍。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

聯合國開發計畫署（UNDP）14日發布最新報告指出，伊朗戰爭恐將為亞太地區帶來970億至2990億美元的經濟損失，同時可能導致全球3200萬人面臨貧窮風險，其中880萬人都在亞太地區。

經濟損失巨大　若無後路恐翻3倍

這份聯合國報告指出，970億至2990億美元的經濟損失，相當於該區域GDP的0.3%至0.8%，主要原因是運輸、電力與食物的成本上升。

UNDP亞太區域主任維格納拉賈（Kanni Wignaraja）指出，目前局勢猶如「一場瞬間爆發的巨大衝擊，一切都陷入停頓」。若各國能夠迅速調整應對，經濟損失有望控制在970億至1000億美元，但若儲備耗盡且缺乏後援，損失規模恐將暴增至3倍。

不只能源　糧食危機也浮現

CNN指出，隨著荷莫茲海峽遭到美伊「雙重封鎖」，全球能源市場陷入歷史性危機，原油與天然氣價格飆漲，並對經濟成長預測造成負面影響。身為中東能源進口大國的亞洲首當其衝，各國努力節省燃料與電力，同時尋找替代能源，但可行方案既少且昂貴，政府應對的壓力恐怕越來越大。

▼荷莫茲海峽關閉的影響不僅限於能源供應。（圖／路透）

▲▼資料照：荷姆茲海峽、荷莫茲海峽（Hormuz）交通中斷，油輪停泊在蘇丹港口。石油、原油。（圖／路透）

聯合國糧食及農業組織（FAO）另一份報告指出，由於來自中東地區的石油、天然氣、尿素及肥料等農業物資供應中斷，食物短缺問題恐怕達到災難級程度，一些國家可能需要財政援助以獲得種植季節所需要的肥料，以避免全球糧食危機。

經濟成長下修　無法瞬間恢復

許多機構都對石油危機帶來的嚴重經濟影響發布嚴峻警告，而且隨著危機持續時間越長，後果恐怕更加嚴重。

國際貨幣基金（IMF）14日發布的最新報告中下修經濟成長預估值，並稱肥料價格高昂恐讓4500萬人陷入糧食不安全的困境。總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）坦言，即便是最樂觀的預測情境，經濟成長也仍會下修，原因包括「基礎設施嚴重破壞、供應鏈中斷、失去信心與其他長期負面衝擊」。

分析人士表示，即便荷莫茲海峽立刻重新開放，也需要數月時間才能恢復正常市場條件。喬治艾娃說，「即便在最理想的情況下，也不會乾淨俐落地恢復原本的狀態」。

亞洲開發銀行（ADB）也把亞太地區2026及2027年的經濟成長預測從5.4%調降至5.1%，原因是來自中東的商品供應中斷。與此同時，該區域的2026年通膨率也將從去年的3%升至3.6%。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
436 1 0499 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／全紅嬋缺席！陳芋汐世界盃搭檔換人
烤肉飯61人中毒！業者道歉　疑馬鈴薯沙拉出問題
南亞科遭外資狂砍！逾4萬張淪賣超王　重訊台塑集團關係人交易
快訊／確認了！發現屍體是「京都11歲男童」
快訊／宏泰林鴻南26人遭約談　婚變美妻也到案
曾發誓沒外遇！粿王突認願賠百萬「但求這件事」　范姜律師開轟
快訊／台新證下單出包！公司3說明致歉
快訊／台鐵發生死傷事故　列車延誤

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／屍體證實是「京都失蹤11歲男童」！　驗屍結果出爐

伊朗戰爭重創！亞太經濟損失近3000億美元　聯合國示警1情況更慘

襪子是破案關鍵！京都11歲男童失蹤案　專家點出驗屍重點

和談有譜？　路透：美伊最快本周重返巴基斯坦二輪談判

伊朗1年處決1639死囚！平均「每天吊死4人」　7000平民街頭遭屠殺

川普危險豪賭！封鎖最快10天見效　伊朗除了石油「還有2痛點」

伊朗點名「波灣5國」是美以共犯！　狀告聯合國求償損失

活春宮！男女裸身交疊「淫聲迴盪沙灘」　普吉島民氣炸

性侵48具女屍！巴基斯坦墓地警衛認「有戀屍癖」　專挑剛下葬

日本麻疹疫情升溫！感染人數破200大關　創2019年以來最快增速

川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

白沙媽超猛香燈腳來了！自製7米2「巨香」　40公斤扛著走8天7夜

侵占眾量級收益又逃漏稅！家寧一家四口再開庭　她一身西裝抵達

女車主禮貌詢問求歸還機車...　霸道貓無視繼續坐還踏滿腳印

怪男闖黎明科大強抱學生　再衝馬路拉扯女騎士！遭警強制送醫

快訊／屍體證實是「京都失蹤11歲男童」！　驗屍結果出爐

伊朗戰爭重創！亞太經濟損失近3000億美元　聯合國示警1情況更慘

襪子是破案關鍵！京都11歲男童失蹤案　專家點出驗屍重點

和談有譜？　路透：美伊最快本周重返巴基斯坦二輪談判

伊朗1年處決1639死囚！平均「每天吊死4人」　7000平民街頭遭屠殺

川普危險豪賭！封鎖最快10天見效　伊朗除了石油「還有2痛點」

伊朗點名「波灣5國」是美以共犯！　狀告聯合國求償損失

活春宮！男女裸身交疊「淫聲迴盪沙灘」　普吉島民氣炸

性侵48具女屍！巴基斯坦墓地警衛認「有戀屍癖」　專挑剛下葬

日本麻疹疫情升溫！感染人數破200大關　創2019年以來最快增速

南投推青年就業獎勵金計畫　年滿18歲連續就業期滿最高領1.2萬

李貞秀爆就任前依黃國昌要求赴中放棄國籍　憂被指通共不敢跟黨內講

田馥甄罕見鬆口認了「生命中最重要的男人是他」：一直陪伴彼此

再80天退休...霧峰警頭部中彈開腦取血塊　加護病房觀察中

警民攜手！中埔守望相助隊提升治安韌性

川習會前投票彈劾賴清德　林俊憲揭國民黨盤算：送北京談判籌碼

櫃子突伸出「胖橘毛毛手」搶飯　博美崩潰臉求救：馬麻你看牠啦

《柔美3》金高銀戀愛腦全死　遇小10歲鮮肉「最愛火車戲」

台南學子科技力爆發！PowerTech全國賽勇奪25獎　國中小齊發光

具刑事歷練與領導能力　李貫豪接任池上聯合所所長

BIGBANG表演留著T.O.P的聲音　三人望向天空等哥哥唱完...

國際熱門新聞

京都11歲童來台前夕失蹤　繼父特殊職業引熱議

即／京都男童失蹤22天　疑似發現遺體

赴日注意！搭機行動電源新規24日上路

英國發警告！美軍對伊朗封鎖令生效

即／川普嗆伊朗船隻靠近「全面消滅」

川普酸教宗　良十四世霸氣回應

京都童屍「胸前印84」！他失蹤時就穿這件

雙封鎖「油價繼續飆」 2大產品恐斷航

沙國施壓美國收手！　憂伊朗封鎖曼德海峽

美軍15軍艦包圍伊朗　川普：靠近就消滅

川普稱伊朗盼達協議　美股開低走高漲301點

范斯：與伊朗談判獲大量進展　第二輪談判「球在德黑蘭手中」

停火期限倒數　傳美伊第2輪談判16日舉行

即／屍體證實是「京都失蹤11歲男童」！

更多熱門

相關新聞

伊朗1年處決1639死囚！7000平民遭屠殺

伊朗1年處決1639死囚！7000平民遭屠殺

伊朗境內的人權狀況正急速惡化。根據人權組織最新報告指出，伊朗政權在2025年處決了超過1600人，創下自1989年兩伊戰爭結束以來的最高紀錄。報告顯示，2025年平均每天至少有4人被送上絞刑台，且多數死刑判決是在缺乏正當程序與公平審判的情況下，由「革命法庭」強行通過。

川普豪賭　封鎖最快10天見效

川普豪賭　封鎖最快10天見效

伊朗點名「波灣5國」　要求全額賠償損失

伊朗點名「波灣5國」　要求全額賠償損失

川普封鎖荷莫茲、北京陷兩難　川習會恐告吹

川普封鎖荷莫茲、北京陷兩難　川習會恐告吹

沙國施壓美國收手！　憂伊朗封鎖曼德海峽

沙國施壓美國收手！　憂伊朗封鎖曼德海峽

關鍵字：

亞太經濟伊朗能源糧食安全經濟成長GDP

讀者迴響

熱門新聞

香燈腳集體失格　女氣炸嗆「媽祖不會保佑你們」

才喊要登台　26歲諧星突傳死訊

凱蒂佩芮爆性侵女演員！遭控「下體磨臉」噁到吐

2026裝修新制將上路 未來不再說做就做

22歲女開心買房！入行3年月薪20萬起　職業曝光

即／台中警喉嚨中槍　子彈貫穿頭蓋骨命危

獨／台新證下單出大包！重覆錯帳申報估逾1億元　公司：緊急處理中

樂天女孩點頭要嫁了！

白沙屯媽祖起駕疑錯過吉時　「山邊王爺」突暴衝

明變天！　雨區擴大

郭台銘16歲女兒太狂！　赴美參賽奪最高榮譽

京都11歲童來台前夕失蹤　繼父特殊職業引熱議

肯吃苦又高薪「新人4個月嚇到離職」！網吵翻

林志穎16歲帥兒飆高180公分！正面照曝光

「馬桶黃噁垢」刷不掉！達人撒1粉末還原　驚人對比照曝

更多

最夯影音

更多
川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％

川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％
不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面