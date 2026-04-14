李洋捐1000萬！他道謝「願意整筆捐的人不多」　網讚：有高度

▲運動部長李洋。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

曾與王齊麟一同在東京奧運、巴黎奧運寫下史無前例羽球雙打金牌2連霸的李洋，在成為運動部首任部長後，13日公開宣布，將把奧運金牌獲頒的加碼1000萬獎金，全數捐贈給公益團體。臉書粉專「體育大叔」就發文表示，李洋捐的1000萬對很多人來說，可能是改變人生的機會，李洋讓大家看到了運動員的高度。

李洋捐出1000萬

[廣告]請繼續往下閱讀...

李洋將中華奧會榮譽主席林鴻道發放的1000萬元獎金全數捐出去，他說，「現在我作為運動部長，我更在意的是制度與環境，因此這筆獎金，我建議林董事長直接回饋給社會更需要的地方」。

體育大叔：願意捐1000萬的人不多

對此，臉書粉專「體育大叔」發文表示，或許有些人會說，李洋已經有國光獎金可以領，再加上部長的薪水，根本不缺這1000萬，但他認為，這樣的說法大錯特錯，這世界上有錢的人很多，可是願意把「整筆1000萬直接捐掉」的人不多，更何況，李洋不是超級富豪，他是靠自己打出來的運動員。

「體育大叔」接著說，李洋放棄了代言機會，接任運動部長，等於是放棄掉可以賺到的錢，投入吃力不討好的政治。他相信李洋想為台灣的體育和運動員多做些事情，但這份工作實在不易，其中最麻煩就是要背大大小小的鍋。

體育大叔感謝李洋的付出

最後「體育大叔」說，李洋拿下兩面金牌，榮耀了台灣，也激勵台灣人，現在捐1000萬，對一些人來說，或許只是個數字，但對很多人而言，那是改變人生的機會，他的決定也讓大家看到一個運動員的高度，感謝李洋為台灣的付出，也期待他能做更多。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這樣的情操，官場有幾人？佩服李部長的胸襟，台灣體壇有您真好」、「年輕如他卻有這樣的高度，令人感動且佩服，會有福報的」、「有高度的部長」、「不支持捐出但也很佩服他，謝謝部長」、「我好喜歡他為了台灣的體育環境而努力」。